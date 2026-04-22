Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Pompalı tüfekle katletti, adliye çıkışındaki sözleri şoke etti: "Ben belediye başkanvekilliği yaptım"

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde garajda nöbet tutan belediye personelini av tüfeğiyle öldüren zanlı, saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, kendisini çeken gazetecilere "Pişmanım. Ben Karakeçili Belediye Başkanvekilliği yaptım, onurum, şerefim, namusum için yaptım" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 12:00

'nin Karakeçili ilçesinde 19 Nisan’da belediye garajında meydana gelen olayda; İ.A. (49), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen belediye çalışanı Celil Yazıcı’ya (42) pompalı av tüfeğiyle ateş açtı.

Ağır yaralanan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki çalışma başlatıldı.

METRUK BİR EVDE BULUNDU

Çevik Kuvvet ekipleri, dron desteğiyle ilçenin giriş ve çıkışlarını havadan izlerken, şüpheli araçlar da durdurularak kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan metruk bir evde saklandığı tespit edildi.

CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

İstihbarat ekiplerinin de yer tespitine destek verdiği operasyonda şüpheli, Büro Amirliği ekiplerince gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirilirken, zanlının ikameti ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 tüfek daha bulundu.

"BEN KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ YAPTIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, öldürdüğü kişinin kendisine iftira attığını öne sürerek, "Pişmanım. Ben Karakeçili Belediye başkanvekilliği yaptım. Onurum, şerefim ve namusum için yaptım" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsa Aras Mersinli'nin annesinin tutuklanma sebebi açıklandı!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e 78 soru! Gülistan Doku soruşturmasında oğlunu savundu: Kuşlarıma kim bakacak diye aradı
ETİKETLER
#cinayet
#pompalı tüfek
#kırıkkale
#Belediye Çalışanı
#Kaçak Evlilik
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.