Pompalı tüfekle katletti, adliye çıkışındaki sözleri şoke etti: "Ben belediye başkanvekilliği yaptım"

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 19 Nisan’da belediye garajında meydana gelen olayda; İ.A. (49), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen belediye çalışanı Celil Yazıcı’ya (42) pompalı av tüfeğiyle ateş açtı.

Ağır yaralanan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki çalışma başlatıldı.

METRUK BİR EVDE BULUNDU

Çevik Kuvvet ekipleri, dron desteğiyle ilçenin giriş ve çıkışlarını havadan izlerken, şüpheli araçlar da durdurularak kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan metruk bir evde saklandığı tespit edildi.

CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

İstihbarat ekiplerinin de yer tespitine destek verdiği operasyonda şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirilirken, zanlının ikameti ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 tüfek daha bulundu.

"BEN KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ YAPTIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, öldürdüğü kişinin kendisine iftira attığını öne sürerek, "Pişmanım. Ben Karakeçili Belediye başkanvekilliği yaptım. Onurum, şerefim ve namusum için yaptım" dedi.