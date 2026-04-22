Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli müteahhit Hümeyra Ökcün’ün verdiği ifadeyle milyon dolarlık ödeme trafiği, belediye yöneticileri arasındaki rüşvet paylaşımı tartışmaları, sahte belgeler ve baskı zinciri deşifre olmuştu.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 07:04
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 07:28

’nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin alındığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerin akıbeti belli oldu. Milyonlarca dolarlık rüşvet çarkında adı geçen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma, ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet iddiaları üzerine başlatıldı.
Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları ve birim amirleri ile personeli hakkında soruşturma yürütüldü.
Yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı tespit edildi.
Toplam 20 şüpheliden 19'u Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nimet Karademir adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İSKAN VE YAPI RUHSATI İŞLEMLERİNDE RÜŞVET KARŞILIĞI İŞLEM YAPILMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldığı açıklanmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi. İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi. Sabah saatlerinde aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerine tamamlandı. Soruşturma kapsamında sonradan yakalaması yapılan 2 şüpheli ile birlikte toplam 20 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Nimet Karademir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2 milyon TL KOSGEB destek başvurusu şartları neler?
450 bin suçluya biyometrik takip: Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak
Canvermezler dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Tabii'nin yeni dizisi Cansever ekranlara bomba gibi geliyor
Fenerbahçe'den derbiyle ilgili VAR talebi! Ertan Torunoğulları duyurdu: "Galatasaray bunu kabul edecek mi bekliyoruz"
