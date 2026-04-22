Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları oynanıyor. Kupada ilk çeyrek final maçında Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya'da karşı karşıya geldi. Konyaspor, normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmayı 120+2. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı ve adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe ise Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'den derbiyle ilgili VAR talebi! Ertan Torunoğulları duyurdu: "Galatasaray bunu kabul edecek mi bekliyoruz" Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi ve yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları maç sonrası hakem ve VAR kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konyaspor, normal süresi 0-0 biten maçı 120+2. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, taraftarlardan özür diledi ve penaltı pozisyonunda VAR'ın hızını sorguladı. Torunoğulları, Galatasaray derbisi öncesinde VAR'da iki kulübün temsilcilerinin olmasını talep ettiklerini belirtti. Çaykur Rizespor maçındaki VAR kayıtları için de TFF'ye başvurulduğu ve konuşmaların dinlenmek istendiği ifade edildi. Torunoğulları, hakemler ve VAR ile ilgili tüm kulüplerin şikayetçi olduğunu ancak çözüm üretilmediğini vurguladı.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, maçın arından basın mensupların açıklamalarda bulundu. Torunoğlulları, üzücü bir gece yaşadıklarını belirterek, taraftarlardan özür diledi.

Oyunun büyük bir bölümünde iyi oynamalarına rağmen birçok pozisyondan yararlanamadıklarını ve maçı penaltıyla kaybettiklerini anlatan Torunoğulları, "Konyaspor'u tebrik ediyoruz, iyi mücadele ettiler ve kazandılar. Penaltı pozisyonu bizim lehimize olsaydı VAR devreye girer miydi? Hızlı bir şekilde bir çalışma olur muydu? Lig boyunca bunun gibi birçok pozisyonda puan kaybettik. Yakın zamanda Antalyaspor, Kasımpaşa, Rize maçında. VAR bu kadar hızlı çalışıyorsa bizim için aynı hızda bir çalışmasını görmüyoruz." dedi.

GALATASARAY DERBİSİYLE İLGİLİ VAR TALEBİ

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertan Torunoğulları, şunları kaydetti:

"Derbiyle ilgili federasyona resmi bir yazı yazdık. Özellikle VAR'da iki kulübünde temsilcileri olsun. VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen ve gidenleri görmek için hem bizim hem de Galatasaray'ın temsilcileri olsun. Galatasaray bunu kabul edecek mi bekliyoruz. VAR'a eğer temsilci göndermek istiyorsanız iki kulübünde istemesi lazım. Biz başvurumuzu yaptık, federasyondan cevap bekliyoruz."

Torunoğulları, Çaykur Rizespor maçındaki VAR kayıtları için de TFF'ye resmi başvuru yaptıklarını, hakemlerle VAR arasındaki bütün konuşmaları dinlemek istediklerini anlattı.

"SIKINTILARI ÇÖZECEK OLAN FEDERASYONDUR"

Hakemler ve VAR'dan tüm kulüplerin şikayetçi olduğunu ancak bir çözüm üretilmediğini dile getiren Ertan Torunoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon, 'Hakeme ceza vereceğiz' diyor. Biz şampiyon olmadıktan sonra hakem ceza alsa ne olur, almasa ne olur. Hakemlerden ve VAR'dan herkes şikayetçi. Sadece konuşuyoruz, değişen bir şey olmuyor. Herkes şikayetçiyse demek ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da çözecek olan federasyondur. Hafta sonu bütün kanallarda futbol konuşacağımıza hakemleri, VAR'ı konuşuyoruz. Dünyanın en büyük yıldızlarını da getirseniz, bu hatalar olduğu sürece hiçbir şey olmaz."