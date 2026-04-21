Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesinin ardından çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında alınacak sonuçlar ve yarı final eşleşmeleri merakla bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Konyaspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kupa çeyrek finalinde tek maç usulüyle oynanan bu karşılaşmada kazanan takım yarı finale yükselecek. Müsabaka ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Konyaspor, kupaya 3. eleme turundan katıldı ve grup aşamasında oynadığı 4 maçı da kazanarak grubunu 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe ise kupaya doğrudan grup aşamasından dahil oldu ve grubunu 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'de daha önce karşılaşmış ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrılmıştı.

Kupada ilk çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, kozlarını paylaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak izleyeceği müsabaka, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki zorlu mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalıyor. Müsabakanın VAR hakemi ise Erkan Engin.

İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelmişti. Maçta kazanan taraf 4-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

KONYASPOR'UN ÇEYREK FİNAL SERÜVENİ

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan katıldı. Bu turda 12 Bingölspor'u 4-2 yenen yeşil-beyazlılar, 4. eleme turunda karşılaştığı Muş Spor'u da 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda mücadele eden Konyaspor, oynadığı 4 maçta 4 galibiyet aldı. Topladığı 12 puanla grubunu 2. sırada tamamlayan Konyaspor, adını çeyrek final aşamasına yazdırmayı başardı. Konyaspor grup aşamasında Antalyaspor, Bodrum FK, Aliağa FK ve Eyüpspor'u mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 1 gol gördü.

Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 30 maçta ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Topladığı 37 puanla 9. sırada bulunan Konyaspor, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yenmişti.

FENERBAHÇE'NİN ÇEYREK FİNAL SERÜVENİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından dahil oldu. Kupada C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 9 puanla grubunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kupada çeyrek finale yükselmeye hak kazandı. Fenerbahçe grup aşamasında Beşiktaş'a mağlup olurken Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yi yendi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 30 maçta ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 67 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ligde oynadığı son maçta sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Melih, Jevtovic, Bjorlo, Deniz, Olaigbe, Kramer

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Talisca, Musaba, Kerem, Cherif

KONYASPOR - FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI

