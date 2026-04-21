Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Rizespor maçında tepki çekmişti! Ederson'dan dikkat çeken karar: Sezon sonunda...

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Manchester City’den büyük umutlarla kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Ederson, taraftarla arasındaki ipleri tamamen kopardı. Rizespor maçındaki hatası bardağı taşıran son damla olurken, yıldız isim menajerine talimatı verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Rizespor maçında tepki çekmişti! Ederson'dan dikkat çeken karar: Sezon sonunda...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 16:31

Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda transferin en flaş hamlesi kuşkusuz Ederson olmuştu. İngiliz devi Manchester City’den 11 milyon Euro gibi iddialı bir bedelle transfer edilen 32 yaşındaki Brezilyalı eldiven, ne yazık ki İstanbul macerasında beklenen istikrarı yakalayamadı. Sezon başından bu yana formsuz görüntüsüyle eleştirilen tecrübeli file bekçisi için yolun sonu göründü.

HABERİN ÖZETİ

Rizespor maçında tepki çekmişti! Ederson'dan dikkat çeken karar: Sezon sonunda...

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, taraftar tepkisi sonrası sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.
Ederson, Manchester City'den 11 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Rizespor maçında yaptığı hatalı gol sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı.
Ederson, menajerinden yeni bir takım bulmasını istedi.
Yıldız kaleciyle Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Al-Ittihad ile İtalya'dan Napoli'nin ilgilendiği belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Rizespor maçında tepki çekmişti! Ederson'dan dikkat çeken karar: Sezon sonunda...

RİZESPOR MAÇI KIRILMA NOKTASI OLDU

Sarı-lacivertli taraftarların sabrı, geçtiğimiz günlerde oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde taştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği hatalı golle puan kaybına sebebiyet veren Ederson, maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerin sert tepkisiyle karşılaştı. Islıklar ve yuhalamalar eşliğinde sahayı terk eden başarılı kalecinin, soyunma odasında da moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi.

Rizespor maçında tepki çekmişti! Ederson'dan dikkat çeken karar: Sezon sonunda...

"BANA TAKIM BUL!"

Yaşanan bu gerilimin ardından Ederson cephesinden sürpriz bir hamle geldi. Taraftarın ve camianın tepkisi sonrası Fenerbahçe kariyerini noktalamaya karar veren Brezilyalı yıldızın, menajeriyle bir araya gelerek "Bana yeni bir takım bul, sezon sonunda burada kalmak istemiyorum" dediği iddia edildi.

Rizespor maçında tepki çekmişti! Ederson'dan dikkat çeken karar: Sezon sonunda...

TALİBİ ÇOK: ROTA İTALYA VEYA ARABİSTAN

Fenerbahçe’den ayrılma kararı alan Ederson’un adı şimdiden transfer piyasasını hareketlendirdi. Yıldız kaleciyle ilgilenen kulüpler arasında şunlar yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Al-Ittihad, tecrübeli ismi kadrosuna katmak için pusuda bekliyor. Aynı zamanda Serie A ekiplerinden Napoli'nin, kaleci arayışları kapsamında Ederson’un durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Rizespor maçında tepki çekmişti! Ederson'dan dikkat çeken karar: Sezon sonunda...

Sarı-lacivertli yönetimin, beklenen performansı sergileyemeyen ve ayrılmak isteyen oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.