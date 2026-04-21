Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda transferin en flaş hamlesi kuşkusuz Ederson olmuştu. İngiliz devi Manchester City’den 11 milyon Euro gibi iddialı bir bedelle transfer edilen 32 yaşındaki Brezilyalı eldiven, ne yazık ki İstanbul macerasında beklenen istikrarı yakalayamadı. Sezon başından bu yana formsuz görüntüsüyle eleştirilen tecrübeli file bekçisi için yolun sonu göründü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rizespor maçında tepki çekmişti! Ederson'dan dikkat çeken karar: Sezon sonunda... Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, taraftar tepkisi sonrası sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Ederson, Manchester City'den 11 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Rizespor maçında yaptığı hatalı gol sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı. Ederson, menajerinden yeni bir takım bulmasını istedi. Yıldız kaleciyle Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Al-Ittihad ile İtalya'dan Napoli'nin ilgilendiği belirtiliyor.

RİZESPOR MAÇI KIRILMA NOKTASI OLDU

Sarı-lacivertli taraftarların sabrı, geçtiğimiz günlerde oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde taştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği hatalı golle puan kaybına sebebiyet veren Ederson, maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerin sert tepkisiyle karşılaştı. Islıklar ve yuhalamalar eşliğinde sahayı terk eden başarılı kalecinin, soyunma odasında da moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi.

"BANA TAKIM BUL!"

Yaşanan bu gerilimin ardından Ederson cephesinden sürpriz bir hamle geldi. Taraftarın ve camianın tepkisi sonrası Fenerbahçe kariyerini noktalamaya karar veren Brezilyalı yıldızın, menajeriyle bir araya gelerek "Bana yeni bir takım bul, sezon sonunda burada kalmak istemiyorum" dediği iddia edildi.

TALİBİ ÇOK: ROTA İTALYA VEYA ARABİSTAN

Fenerbahçe’den ayrılma kararı alan Ederson’un adı şimdiden transfer piyasasını hareketlendirdi. Yıldız kaleciyle ilgilenen kulüpler arasında şunlar yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Al-Ittihad, tecrübeli ismi kadrosuna katmak için pusuda bekliyor. Aynı zamanda Serie A ekiplerinden Napoli'nin, kaleci arayışları kapsamında Ederson’un durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, beklenen performansı sergileyemeyen ve ayrılmak isteyen oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.