Galatasaray - Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Gençlerbirliği, yarın saat 20.30’da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinden yapılan açıklamaya göre, mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Melih Aldemir olacak.