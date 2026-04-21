Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor...

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Savunma hattındaki aksaklıkları gidermek ve takıma deneyimli bir lider kazandırmak isteyen yönetim, rotasını Fransa’ya çevirdi.
Transferfeed kaynaklı haberlere göre; Beşiktaş’ın radarına giren son isim, Paris Saint-Germain’in sembol figürlerinden Marquinhos oldu. 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin Fransız deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, kulüpteki geleceği üzerindeki bulutlar dağılmış değil. PSG yönetiminin, tecrübeli oyuncunun olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak adına alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladığı gelen bilgiler arasında.
Siyah-beyazlı kurmayların, Brezilya Milli Takımı formasını tam 104 kez terleten yıldız oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırmak için temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. 2013 yılından bu yana Paris ekibinin başarısı için ter döken Marquinhos, bu sezon Ligue 1’de 11 maçta görev aldı.
Güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak tahmin edilen deneyimli savunmacı için Beşiktaş’ın işi ise pek kolay değil. Brezilya ekibi Corinthians'ın da eski oyuncusunu kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş yönetiminin, hem taraftarı heyecanlandıracak hem de defansı sağlama alacak bu dev transfer için önümüzdeki günlerde somut adımları sıklaştırması ve resmi temasları hızlandırması öngörülüyor.