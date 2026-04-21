Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, yeni sezonda transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. Savunma kurgusunu elit bir isimle taçlandırmak isteyen yönetim, Avrupa futbolunun en önemli figürlerinden birini listesine ekledi. İşte o isim ve transferin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 15:04

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan , piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Savunma hattındaki aksaklıkları gidermek ve takıma deneyimli bir lider kazandırmak isteyen yönetim, rotasını Fransa’ya çevirdi.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor...

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek ve takıma deneyimli bir lider kazandırmak amacıyla Paris Saint-Germain'in kaptanı Marquinhos'u transfer etmeyi hedefliyor.
Beşiktaş'ın radarına Paris Saint-Germain'in Brezilyalı stoperi Marquinhos girdi.
Marquinhos'un Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
PSG yönetiminin, Marquinhos'un olası ayrılığına karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Beşiktaş, Marquinhos'un transfer şartlarını görüşmek için temsilcileriyle bir araya gelmeyi planlıyor.
Brezilya ekibi Corinthians'ın da eski oyuncusu Marquinhos'u kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor...

PSG'DE BELİRSİZLİK HAKİM

Transferfeed kaynaklı haberlere göre; Beşiktaş’ın radarına giren son isim, Paris Saint-Germain’in sembol figürlerinden Marquinhos oldu. 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin Fransız deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, kulüpteki geleceği üzerindeki bulutlar dağılmış değil. yönetiminin, tecrübeli oyuncunun olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak adına alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor...

BEŞİKTAŞ ŞARTLARI ZORLAYACAK

Siyah-beyazlı kurmayların, Brezilya Milli Takımı formasını tam 104 kez terleten yıldız oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırmak için temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. 2013 yılından bu yana Paris ekibinin başarısı için ter döken Marquinhos, bu sezon Ligue 1’de 11 maçta görev aldı.

Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor...

TRANSFERDE RAKİP TANIDIK: CORİNTHİANS DEVREDE

Güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak tahmin edilen deneyimli savunmacı için Beşiktaş’ın işi ise pek kolay değil. Brezilya ekibi Corinthians'ın da eski oyuncusunu kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor...

Beşiktaş yönetiminin, hem taraftarı heyecanlandıracak hem de defansı sağlama alacak bu dev transfer için önümüzdeki günlerde somut adımları sıklaştırması ve resmi temasları hızlandırması öngörülüyor.

Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da toplu ayrılık töreni! 5 yıldız için yol göründü: Yeni sezonda yoklar...
Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#psg
#Corinthians
#Marquinhos
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.