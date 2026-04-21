Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Savunma hattındaki aksaklıkları gidermek ve takıma deneyimli bir lider kazandırmak isteyen yönetim, rotasını Fransa’ya çevirdi.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta savunmaya dünya çapında takviye! PSG'nin kaptanına kanca: Yıldız stoper geliyor... Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek ve takıma deneyimli bir lider kazandırmak amacıyla Paris Saint-Germain'in kaptanı Marquinhos'u transfer etmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın radarına Paris Saint-Germain'in Brezilyalı stoperi Marquinhos girdi. Marquinhos'un Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. PSG yönetiminin, Marquinhos'un olası ayrılığına karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Beşiktaş, Marquinhos'un transfer şartlarını görüşmek için temsilcileriyle bir araya gelmeyi planlıyor. Brezilya ekibi Corinthians'ın da eski oyuncusu Marquinhos'u kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında.

PSG'DE BELİRSİZLİK HAKİM

Transferfeed kaynaklı haberlere göre; Beşiktaş’ın radarına giren son isim, Paris Saint-Germain’in sembol figürlerinden Marquinhos oldu. 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin Fransız deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, kulüpteki geleceği üzerindeki bulutlar dağılmış değil. PSG yönetiminin, tecrübeli oyuncunun olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak adına alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladığı gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ ŞARTLARI ZORLAYACAK

Siyah-beyazlı kurmayların, Brezilya Milli Takımı formasını tam 104 kez terleten yıldız oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırmak için temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. 2013 yılından bu yana Paris ekibinin başarısı için ter döken Marquinhos, bu sezon Ligue 1’de 11 maçta görev aldı.

TRANSFERDE RAKİP TANIDIK: CORİNTHİANS DEVREDE

Güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak tahmin edilen deneyimli savunmacı için Beşiktaş’ın işi ise pek kolay değil. Brezilya ekibi Corinthians'ın da eski oyuncusunu kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş yönetiminin, hem taraftarı heyecanlandıracak hem de defansı sağlama alacak bu dev transfer için önümüzdeki günlerde somut adımları sıklaştırması ve resmi temasları hızlandırması öngörülüyor.