Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda beklenmedik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, rotayı tamamen Ziraat Türkiye Kupası’na kırdı. Çeyrek final mücadelesinde bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekipte, tek hedef galibiyetle yarı finale uzanmak.
Maç öncesi oyuncularıyla bir motivasyon toplantısı gerçekleştiren teknik direktör Tedesco, ligdeki puan kaybının üzüntüsünü kupada telafi etmeleri gerektiğini vurguladı. Takıma kenetlenme mesajı veren deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Ligde kontrolün bizden çıktığı, hepimizi üzen bir sonuç aldık. Ancak bu durumu kupa zaferiyle telafi edebiliriz. Taraftarımıza kendimizi affettirmek için önceliğimiz Konyaspor maçı. Herkes sadece bu 90 dakikaya odaklansın; Galatasaray derbisini bu maçı kazandıktan sonra düşüneceğiz."
İki ekip, Türkiye Kupası tarihinde bugüne kadar 3 kez karşılaştı. İşte geçmişten bugüne kupa karnesi:
2002-2003 Sezonu: 2. tur eşleşmesinde Konyaspor, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek turu geçen taraf olmuştu.
2015-2016 Sezonu: Yarı final eşleşmesinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Konya’da 3-0, İstanbul’da ise 2-0 kazanan sarı-lacivertliler finale yükselmişti.
Zorlu mücadele öncesi teknik adamların sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler ise şu şekilde:
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Yasir, Nagalo, Adil, Arif, Jo, Jevtovic, Olaigbe, Bardhi, Gonçalves, Muleka.
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.