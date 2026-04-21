Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...

Süper Lig’de Rizespor beraberliğiyle sarsılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor’a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, kritik maçta turu geçerek hem moral bulmayı hem de taraftarının gönlünü almayı hedefliyor. İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 12:03

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda beklenmedik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, rotayı tamamen Ziraat Türkiye Kupası’na kırdı. Çeyrek final mücadelesinde bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekipte, tek hedef galibiyetle yarı finale uzanmak.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki puan kaybının ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor deplasmanında galibiyet hedefliyor.
Teknik direktör Tedesco, ligdeki üzücü sonucu kupa zaferiyle telafi etmek istediklerini ve önceliğin Konyaspor maçı olduğunu belirtti.
Fenerbahçe ve Konyaspor, Türkiye Kupası tarihinde daha önce 3 kez karşılaştı.
İki ekip arasındaki kupa eşleşmelerinde 2002-2003 sezonunda Konyaspor tur atladı, 2015-2016 sezonunda ise Fenerbahçe yarı finalde galip geldi.
Maç öncesi TÜMOSAN Konyaspor ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'leri haberde yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...

TEDESCO: "ÖNCE KUPA, SONRA DERBİ"

Maç öncesi oyuncularıyla bir motivasyon toplantısı gerçekleştiren teknik direktör Tedesco, ligdeki puan kaybının üzüntüsünü kupada telafi etmeleri gerektiğini vurguladı. Takıma kenetlenme mesajı veren deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Ligde kontrolün bizden çıktığı, hepimizi üzen bir sonuç aldık. Ancak bu durumu kupa zaferiyle telafi edebiliriz. Taraftarımıza kendimizi affettirmek için önceliğimiz Konyaspor maçı. Herkes sadece bu 90 dakikaya odaklansın; Galatasaray derbisini bu maçı kazandıktan sonra düşüneceğiz."

Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...

KUPA TARİHİNDE 4. RANDEVU

İki ekip, Türkiye Kupası tarihinde bugüne kadar 3 kez karşılaştı. İşte geçmişten bugüne kupa karnesi:

Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...

2002-2003 Sezonu: 2. tur eşleşmesinde Konyaspor, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek turu geçen taraf olmuştu.

Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...

2015-2016 Sezonu: Yarı final eşleşmesinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Konya’da 3-0, İstanbul’da ise 2-0 kazanan sarı-lacivertliler finale yükselmişti.

Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...

KONYASPOR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LERİ

Zorlu mücadele öncesi teknik adamların sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler ise şu şekilde:

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Yasir, Nagalo, Adil, Arif, Jo, Jevtovic, Olaigbe, Bardhi, Gonçalves, Muleka.

Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.

Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da toplu ayrılık töreni! 5 yıldız için yol göründü: Yeni sezonda yoklar...
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Yaprak dökümü başladı: 17 isim ile yollar ayrılacak...
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon yükseldi! İki dev kulüpten peş peşe açıklamalar geldi...
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.