Tedesco, takımın problemini açıkladı! İtalyan teknik adam, Konyaspor yenilgisini değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı başladı. Kupada ilk çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya'da kozlarını paylaştı. Normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatma devrelerine geçildi.

Konyaspor, maçın 120+2. dakikasında kazandığı penaltı vuruşundan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla kupada adını yarı finale yazdırırken Fenerbahçe ise kupaya veda etti.

TEDESCO, TAKIMIN PROBLEMİNİ TESPİT ETTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tedesco, takımın maça yavaş başlangıç yaptığını, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Tedesco, süre geçtikçe takımın daha iyi bir görüntü sergilediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bana göre en iyi oynadığımız periyot, uzatmaların ilk yarısıydı. O ilk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik. Topu çevirmeyi başardık. Yön değiştirdik, pozisyonlara girdik. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur. Çünkü maç 120 dakika oynanıyor. Gol atamadıktan sonra penaltıdan, kontrataktan veya duran toptan gol yiyebiliyorsunuz. Benim için bugün takımın problemi 3, 4 belki 5 net pozisyonu değerlendiremememizdi."

Bugün 4-3-3 oynamaya karar verdiklerini ve İsmail Yüksek'in de süre almasını istediklerini anlatan Tedesco, "Artık ağrı da hissetmiyor. Onu birazcık tekrar aktif hale getirmek istedik derbi maçı öncesi. Çünkü derbi maçı öncesinde bunu yapmasaydık ona hiç süre vermeden derbide ona süre vermek riskli olabilirdi." dedi.

Domenico Tedesco, oyuncu tercihlerine ilişkin ise "Guendouzi'nin aslında ofansif bir yaklaşımı da var. Kendisini '8,5' diye nitelendirebiliriz. Hatta zaman zaman '10' bile oynayabilir. Bence bugün sorun, Talisca'nın ilk 11'de olup olmaması veya sonradan girmesi değil girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememizdi." ifadelerini kullandı.