Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Tedesco, takımın problemini açıkladı! İtalyan teknik adam, Konyaspor yenilgisini değerlendirdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'a 120+2. dakikada penaltıdan kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından mağlubiyetle ilgili açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, takımın probleminin net pozisyonları değerlendirememesi olduğunu söyledi.

Tedesco, takımın problemini açıkladı! İtalyan teknik adam, Konyaspor yenilgisini değerlendirdi
22.04.2026
00:57
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 00:57

'nda çeyrek final maçlarının heyecanı başladı. Kupada ilk çeyrek final maçında TÜMOSAN ile , Konya'da kozlarını paylaştı. Normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatma devrelerine geçildi.

Tedesco, takımın problemini açıkladı! İtalyan teknik adam, Konyaspor yenilgisini değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, Fenerbahçe'yi uzatmada attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Normal süresi 0-0 biten maçta Konyaspor, 120+2. dakikada penaltıdan gol bularak kazandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın maça yavaş başladığını ve 3, 4, hatta 5 net pozisyonu değerlendiremediklerini belirtti.
Tedesco, takımın en iyi oyununu uzatmaların ilk yarısında sergilediğini ifade etti.
Teknik direktör, İsmail Yüksek'in derbi öncesi hazır olması için oynatıldığını söyledi.
Tedesco, Guendouzi'nin rolünü '8,5' veya '10' olarak niteleyerek, asıl sorunun pozisyonları değerlendirememek olduğunu vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Konyaspor, maçın 120+2. dakikasında kazandığı penaltı vuruşundan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla kupada adını yarı finale yazdırırken Fenerbahçe ise kupaya veda etti.

Tedesco, takımın problemini açıkladı! İtalyan teknik adam, Konyaspor yenilgisini değerlendirdi

TEDESCO, TAKIMIN PROBLEMİNİ TESPİT ETTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tedesco, takımın maça yavaş başlangıç yaptığını, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Tedesco, takımın problemini açıkladı! İtalyan teknik adam, Konyaspor yenilgisini değerlendirdi

Tedesco, süre geçtikçe takımın daha iyi bir görüntü sergilediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bana göre en iyi oynadığımız periyot, uzatmaların ilk yarısıydı. O ilk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik. Topu çevirmeyi başardık. Yön değiştirdik, pozisyonlara girdik. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur. Çünkü maç 120 dakika oynanıyor. Gol atamadıktan sonra penaltıdan, kontrataktan veya duran toptan gol yiyebiliyorsunuz. Benim için bugün takımın problemi 3, 4 belki 5 net pozisyonu değerlendiremememizdi."

Tedesco, takımın problemini açıkladı! İtalyan teknik adam, Konyaspor yenilgisini değerlendirdi

Bugün 4-3-3 oynamaya karar verdiklerini ve İsmail Yüksek'in de süre almasını istediklerini anlatan Tedesco, "Artık ağrı da hissetmiyor. Onu birazcık tekrar aktif hale getirmek istedik derbi maçı öncesi. Çünkü derbi maçı öncesinde bunu yapmasaydık ona hiç süre vermeden derbide ona süre vermek riskli olabilirdi." dedi.

Tedesco, takımın problemini açıkladı! İtalyan teknik adam, Konyaspor yenilgisini değerlendirdi

Domenico Tedesco, oyuncu tercihlerine ilişkin ise "Guendouzi'nin aslında ofansif bir yaklaşımı da var. Kendisini '8,5' diye nitelendirebiliriz. Hatta zaman zaman '10' bile oynayabilir. Bence bugün sorun, Talisca'nın ilk 11'de olup olmaması veya sonradan girmesi değil girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememizdi." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndan elendi! Konyaspor, sarı-lacivertlileri 1-0 yendi
Arda Güler asistle galibiyette rol oynadı! Real Madrid, Alaves'i 2-1 yendi
#Futbol
