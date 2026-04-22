Arda Güler asistle galibiyette rol oynadı! Real Madrid, Alaves'i 2-1 yendi

La Liga'da 33. hafta maçında Real Madrid ile Alaves, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Real Madrid, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olurken eflatun-beyazlılarda milli oyuncu Arda Güler karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

Arda Güler asistle galibiyette rol oynadı! Real Madrid, Alaves'i 2-1 yendi
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 00:48

La Liga'da 33. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftaya lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde giren Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk etti. Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Arda Güler asistle galibiyette rol oynadı! Real Madrid, Alaves'i 2-1 yendi

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etti ve lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, Alaves karşısında ilk 11'de başladı ve Kylian Mbappe'nin attığı golde asist yaptı.
Maçta Real Madrid'in diğer golünü Vinicius Junior atarken, Alaves'in tek golü Martinez'den geldi.
Bu galibiyetle Real Madrid puanını 73'e yükseltti.
Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.
Real Madrid, mücadelenin 30. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golde Mbappe'ye asisti yapan isim Arda Güler oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Arda Güler asistle galibiyette rol oynadı! Real Madrid, Alaves'i 2-1 yendi

Eflatun-beyazlılarda 50. dakikada sahneye çıkan Vinicius Junior, skoru 2-0'a getirdi. Alaves, 90+3. dakikada Martinez'in attığı golle durumu 2-1 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, Alaves'i 2-1 yenmeyi başardı.

Arda Güler asistle galibiyette rol oynadı! Real Madrid, Alaves'i 2-1 yendi

Ligdeki 23. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 73'e yükseltirken lider Barcelona ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya düşürdü. Alaves ise ligdeki 15. yenilgisini yaşayarak 33 puanda kaldı.

Real Madrid, ligdeki sonraki maçında 24 Nisan Cuma günü deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.

