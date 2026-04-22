Arda Güler asistle galibiyette rol oynadı! Real Madrid, Alaves'i 2-1 yendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
La Liga'da 33. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftaya lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde giren Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk etti. Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Real Madrid, mücadelenin 30. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golde Mbappe'ye asisti yapan isim Arda Güler oldu.
İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.
Eflatun-beyazlılarda 50. dakikada sahneye çıkan Vinicius Junior, skoru 2-0'a getirdi. Alaves, 90+3. dakikada Martinez'in attığı golle durumu 2-1 yaptı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, Alaves'i 2-1 yenmeyi başardı.
Ligdeki 23. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 73'e yükseltirken lider Barcelona ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya düşürdü. Alaves ise ligdeki 15. yenilgisini yaşayarak 33 puanda kaldı.
Real Madrid, ligdeki sonraki maçında 24 Nisan Cuma günü deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.