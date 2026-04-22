İtalya Kupası yarı finalinde Inter ile Como, 0-0'lık ilk maçın rövanşında Inter'in sahasında karşı karşıya geldi. Como, mücadelenin 32. dakikasında Martin Baturina'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı Como'nun 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hakan Çalhanoğlu, Inter'i finale taşıdı! Milli futbolcudan 2 gol 1 asist Inter, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Como'yu 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Inter ile Como arasındaki İtalya Kupası yarı final rövanş maçı Inter'in sahasında oynandı. Como, Martin Baturina ve Lucas da Cunha'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, attığı 2 gol ve 1 asistle Inter'in geri dönüşüne liderlik etti. Hakan Çalhanoğlu'nun asistini yaptığı golle Susic, Inter'i 3-2 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi. Inter, İtalya Kupası finalinde Atalanta-Lazio eşleşmesinin galibiyle 13 Mayıs'ta karşılaşacak.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Como, 48. dakikada Lucas da Cunha'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, INTER'İ FİNALE TAŞIDI

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada fileleri sarstı ve skoru 2-1'e getirdi. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu skora dengeyi getirdi ve durum 2-2 oldu.

Inter, mücadelenin 89. dakikasında Susic'in attığı golle skoru 3-2'ye getirirken golün asistini yapan isim milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu oldu.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Inter, rakibini 3-2 mağlup ederek adını İtalya Kupası'nda finale yazdırdı.

Inter, İtalya Kupası finalinde Atalanta-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Eşleşmede Lazio'nun sahasında oynanan ilk maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

İtalya Kupası'nın sahibini belirleyecek dev final mücadelesi, 13 Mayıs'ta oynanacak.