Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Hakan Çalhanoğlu, Inter'i finale taşıdı! Milli futbolcudan 2 gol 1 asist

İtalya Kupası yarı finalinde 0-0'lık ilk maçın rövanşında Inter ile Como karşı karşıya geldi. Como maçta 2-0'lık üstünlüğü yakalarken Inter'de sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu takımına 3-2'lik galibiyeti ve final biletini getirdi. Hakan 69. ve 86. dakikalarda fileleri havalandırırken 89. dakikada takımını öne geçiren golün asistini yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 00:19

İtalya Kupası yarı finalinde ile , 0-0'lık ilk maçın rövanşında Inter'in sahasında karşı karşıya geldi. Como, mücadelenin 32. dakikasında Martin Baturina'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı Como'nun 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Inter, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Como'yu 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Inter ile Como arasındaki İtalya Kupası yarı final rövanş maçı Inter'in sahasında oynandı.
Como, Martin Baturina ve Lucas da Cunha'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, attığı 2 gol ve 1 asistle Inter'in geri dönüşüne liderlik etti.
Hakan Çalhanoğlu'nun asistini yaptığı golle Susic, Inter'i 3-2 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.
Inter, İtalya Kupası finalinde Atalanta-Lazio eşleşmesinin galibiyle 13 Mayıs'ta karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Como, 48. dakikada Lucas da Cunha'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, INTER'İ FİNALE TAŞIDI

Inter'de milli oyuncu , 69. dakikada fileleri sarstı ve skoru 2-1'e getirdi. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu skora dengeyi getirdi ve durum 2-2 oldu.

Inter, mücadelenin 89. dakikasında Susic'in attığı golle skoru 3-2'ye getirirken golün asistini yapan isim milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu oldu.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Inter, rakibini 3-2 mağlup ederek adını İtalya Kupası'nda finale yazdırdı.

Inter, İtalya Kupası finalinde Atalanta-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Eşleşmede Lazio'nun sahasında oynanan ilk maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

İtalya Kupası'nın sahibini belirleyecek dev final mücadelesi, 13 Mayıs'ta oynanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#hakan çalhanoğlu
#İtalya Kupası
#Como
#ınter
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.