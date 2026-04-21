Spor
Olaylı Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Hakemlerden dikkat çeken "coğrafi ofsayt" tabiri

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın kritik maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Galatasaray, Ankara'da karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanırken sarı-kırmızılıların skorda 2-0'lık üstünlüğünün bulunduğu sırada VAR kararıyla iptal edilen golü maça damga vurmuştu. Sane'nin attığı golde Yunus Akgün'ün ofsayt pozisyonunda olduğu kararının verildiği VAR kayıtları da ortaya çıktı. Kayıtlarda maçın hakemi Batuhan Kolak ve maçın VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un "coğrafi ofsayt" tabirini kullanması dikkati çekti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 22:03

Trendyol 'de 30. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde ile , cumartesi günü Ankara'da kozlarını paylaştı. Galatasaray karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanarak zirvede puanını 71 yaptı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Yunus Akgün kaydetti.

VAR İLE İPTAL EDİLEN GOL MAÇA DAMGA VURDU

Mücadelenin ikinci yarısında ise uzun süre akıllardan çıkmayacak bir pozisyon yaşandı. Galatasaray, skorda 2-0'lık üstünlüğünün bulunduğu sırada karşılaşmanın 61. dakikasında Leroy Sane ile golü buldu.

Sane'nin attığı gol, incelemesinin ardından Yunus Akgün'ün ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Daha sonra yayıncı kuruluş ekranlarına, yarı otomatik ofsayt sisteminden gelen görüntüde ise Yunus Akgün'ün ofsaytta olmadığı görüldü.

VAR KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Leroy Sane'nin attığı ancak Yunus Akgün'ün ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edilen gol pozisyonu, mücadelenin ardından kamuoyu tarafından uzun süre tartışıldı.

Öte yandan tartışmaya konu olan pozisyonun VAR kayıtları da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Maçın hakemi Batuhan Kolak ile maçın VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy arasındaki VAR diyaloğunda "coğrafi ofsayt" tabirinin kullanılması ise dikkati çekti.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçındaki VAR kayıtları şu şekilde:

VAR: Batuhan hocam, VAR konuşuyor.
Hakem: Dinliyorum.
VAR: Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum.
Hakem: Tamamdır.
Hakem: Geldim ekrandayım.
VAR: Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi.
Hakem: Hangi oyuncudan bahsediyoruz?
VAR: İlk oyuncudan bahsediyorum.
Hakem: Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun.
VAR: Evet, Yunus'tan bahsediyorum.
VAR: Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu.
Hakem: Tamam.
VAR: Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana.
Hakem: Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.
VAR: Yunus ofsayt pozisyonunda, evet.
Hakem: Tamam, ilk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın?
VAR: Oynatıyoruz.
Hakem: Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.
Hakem: Tamam, engelliyor.
Hakem: Golü iptal ediyorum, oyunu ofsayt ile başlatıyorum.
VAR: Anlaşıldı hocam.
Hakem: Teşekkürler.

