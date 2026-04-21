1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD), 25. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan belgesel filmin gala gecesi, İstanbul'da bir AVM'de düzenlendi. Gala gecesine, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetim kurulu üyeleri ve GSYİAD üyeleri katıldı.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten dikkat çeken açıklama! "Neyle uğraştığımızı anlatmaya gerek yok" 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) 25. yıl dönümü gala gecesinde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derneğin kulübe desteğinden ve camianın birlikteliğinden bahsetti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın 25. yıl dönümü gala gecesinde yaptığı konuşmada, derneğin kulübe verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Özbek, camianın birlikte olmasının ve sevgi ikliminin kendilerini kuvvetlendirdiğini belirtti. Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek olan Aslantepe Vadisi projesinin temel atma töreninin 23 Nisan'da RAMS Park'ta yapılacağını duyurdu. Projenin amatör sporları bir çatı altında toplayacağını ve önümüzdeki 3 yıl süreceğini söyledi. Özbek, GSYİAD'ın 25 yılına karşılık Galatasaray'ın 25 şampiyonluğu olduğunu belirterek, 26. şampiyonluğun da hep beraber geleceğine inandığını ifade etti.

Burada bir konuşma yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "GSYİAD'ın Galatasaray Spor Kulübü ile olan ilişkisinin, bağlılığının kelimelerle ifade edilmesi mümkün değil. Başkanlık yaptığım süre içinde her zaman yönetimin yanında yer aldılar. Her zaman Galatasaray'ın dertleriyle dertlendiler, her zaman Galatasaray'a daha fazla ne yapabilirizin peşinde koştular. Onun için GSYİAD'ın bütün üyelerine, Galatasaray'a verdikleri destekten dolayı da büyük bir teşekkür gönderiyorum. İyi ki varlar. Yönetimde olduğum zamanlarda, başkanlık yaptığım dönemlerde her zaman GSYİAD ile beraber çözüm arayışında olduk. Her zaman GSYİAD'ın desteğini yakınımızda en kuvvetli şekilde hissettik. Dolayısıyla buradaki üye kardeşlerimin, iş adamı, iş insanlarının, yöneticilerinin hepsinin ellerine sağlık diyorum" cümlelerine yer verdi.

"NEYLE UĞRAŞTIĞIMIZI, NEYLE KARŞILAŞTIĞIMIZI ANLATMAYA GEREK YOK"

Galatasaray'ın, GSYİAD gibi paydaşlarının ve destekçilerinin olmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Dursun Özbek, "Zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızı, neyle karşılaştığımızı anlatmaya gerek yok, hepimiz fiilen içinde yaşıyoruz. Burada bizi kuvvetli kılan tek bir şey var: camianın birlikte olması ve oluşturduğumuz sevgi ikliminin, birbirimizi sevmenin devam etmesi. Bütün projelerimizde, yaptığımız her işte bunun faydasını görüyoruz. Galatasaray, özellikle bu sene ve geçtiğimiz senelerde de geçmişten gelen projelerle büyümek yolundadır. Bu yolda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir" dedi.

23 Nisan'da RAMS Park'ta güzel bir etkinlik yapacaklarını söyleyen Dursun Özbek, "23 Nisan'ı stadımızda çocuklarımızla beraber kutlayacağız. Aynı zamanda da bir temel atma törenimiz var. Bu törene hepiniz davetlisiniz. Çünkü bu yaptığımız proje, Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek projelerden bir tanesi. Basketbol salonumuz, voleybol salonumuz, salon sporlarına hizmet edecek muhtelif salonlar, yüzme havuzumuz; yani bütün amatör sporlarımızı bir çatı altında topluyoruz. Onun için önümüzdeki 3 yılı alacak bu proje, sizlerin de desteğiyle daha kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın büyüyerek yoluna devam etmesi, Galatasaray'ın artık Türkiye'nin sınırlarını aşan global bir marka olma özelliğini daha da yukarılara taşıması gerçekten birlikteliğimizin ve beraberliğimizin bir eseridir. Hiç eksilmeden, hiç kuvvetten düşmeden bu yolda ilerlemeye hep beraber devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz bizde yukarı çıkanı aşağı çekmek gibi bir şey var, bir usul var, bir tarz var. Ama hiç bundan etkilenmeden, hiç bunu dikkate almadan hep beraber bu işaret ettiğimiz, koyduğumuz yolda yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"26. ŞAMPİYONLUK DA İNŞALLAH HEP BERABER GELECEK"

GSYİAD'ın 25 yılda çok önemli bir yere geldiğini aktaran Dursun Özbek, "25. yıl da anlamlı bir yıl aslında Galatasaray'ın şampiyonluk sayısında. Demek ki GSYİAD'ın her yılı için Galatasaray'ın bir şampiyonluğu var. Sırada ne var şimdi? 2026 yılındayız, 26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek. Bu hazırlanan güzel filmi beraber izleyeceğiz. Gerçekten filmin içeriğini biraz biliyorum, GSYİAD'ın 25 yıldır nereden nereye geldiğini Murat kardeşim de çok güzel ifade etti zaten; bir başarı öyküsü. İnşallah yüzyıllar boyunca devam edecek, Galatasaray'a desteğine devam edecek ve birlik beraberliğimizin bir simgesi olarak her zaman bizlere hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.