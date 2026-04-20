Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, Feti Borova Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı 4-0 öndeyken 78 saniyede tuşla yenerek çeyrek finale çıktı. Rıza'nın, Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Rus Marat Kamparov ile yaptığı çeyrek final müsabakası 1-1 bitti. Mili güreşçi, ilk puanı aldığı için adını yarı finale yazdırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rıza Kayaalp finale yükseldi! Milli güreşçi "rekor" için mindere çıkacak Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi. Rıza Kayaalp, son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı tuşla yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Rus Marat Kamparov'u ilk puanı aldığı için yendi. Yarı finalde Belaruslu Pavel Hlinchuk'un diskalifiye edilmesiyle finale kaldı. Rıza Kayaalp, kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğunu kazanarak rekor kırmaya hazırlanıyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yarı final maçı öncesi Rıza Kayaalp'e antrenmanda eşlik etti.

RIZA FİNALE YÜKSELMEYİ BAŞARDI

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaştı. Rıza 4-0 öndeyken Hlinchuk, ayakta devam eden karşılaşmada milli sporcuya tokat attı. Bunun üzerine Hlinchuk diskalifiye edilirken, Rıza Kayaalp adını finale yazdırdı.

RIZA REKOR İÇİN MÜCADELE EDECEK

Rıza Kayaalp, yarın finalde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaşacak. Rıza, kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için mindere gelecek.

Rıza, altın madalya alması halinde Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdıracak.

Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşecek Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 12 altın ve 2 gümüş madalya aldı. Avrupa şampiyonalarına damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

RIZA'YI BAŞKAN TAHA AKGÜL HAZIRLADI

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e, yarı final maçı öncesi Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül antrenmanda eşlik etti. Olimpiyat şampiyonu Akgül, antrenman kıyafetlerini giyerek milli sporcuyu kritik maça hazırladı.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda repesaj ve madalya müsabakaları; 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye'nin 30 sporcuyla katıldığı 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 26 Nisan Pazar günü sona erecek.