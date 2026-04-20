Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Anadolu Efes, Galatasaray'ı 87-80 mağlup etti! Lacivert-beyazlılardan 17. galibiyet Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta kapanış maçında Anadolu Efes, Galatasaray MCT Technic'i 87-80 mağlup etti. Anadolu Efes, maçı 87-80 kazanarak ligdeki 17. galibiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic ise 11. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, ligin 28. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü Türk Telekom'u ağırlayacak. Galatasaray MCT Technic, ligin 28. haftasında 26 Nisan Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Mücadeleye etkili başlayan taraf konuk ekip Anadolu Efes oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreği lacivert-beyazlıların 25-15'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci çeyreğinde Galatasaray MCT Technic farkı azaltmayı başarsa da devreye önde giren taraf 43-41'lik skorla Anadolu Efes oldu.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de etkili olan taraf ev sahibi Galatasaray MCT Technic oldu. Sarı-kırmızılılar, periyodu 63-62 önde tamamlamayı başardı.

Mücadelenin son çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan taraf konuk ekip Anadolu Efes oldu ve lacivert-beyazlılar maçı 87-80'lik skorla kazanmayı başardı.

