SON DAKİKA!
Anadolu Efes, Galatasaray'ı 87-80 mağlup etti! Lacivert-beyazlılardan 17. galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın kapanış maçında Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 87-80'lik skorla Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes, bu sonuçla ligdeki 17. galibiyetini alırken Galatasaray MCT Technic sahadan 11. kez mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, Galatasaray'ı 87-80 mağlup etti! Lacivert-beyazlılardan 17. galibiyet
Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde 27. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan taraf konuk ekip Anadolu Efes oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreği lacivert-beyazlıların 25-15'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci çeyreğinde Galatasaray MCT Technic farkı azaltmayı başarsa da devreye önde giren taraf 43-41'lik skorla Anadolu Efes oldu.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de etkili olan taraf ev sahibi Galatasaray MCT Technic oldu. Sarı-kırmızılılar, periyodu 63-62 önde tamamlamayı başardı.

Mücadelenin son çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan taraf konuk ekip Anadolu Efes oldu ve lacivert-beyazlılar maçı 87-80'lik skorla kazanmayı başardı.

Anadolu Efes, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'ndeki 17. galibiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic ise Basketbol Süper Ligi'ndeki 11. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü sahasında Türk Telekom'u ağırlayacak. Galatasaray MCT Technic ise ligin 28. haftasında 26 Nisan Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

