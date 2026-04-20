Editor
 | Yasin Aşan

Zeynep Sönmez kariyer rekorunu kırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) dünya sıralamasında 67. basamağa yükseldi. 20 Ekim 2025'te 69. sıraya kadar yükselen 23 yaşındaki sporcu, bu derecesini geride bırakarak en yüksek sıralamasına ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 19:28

Milli tenisçi , önemli bir başarıya daha imza attı. Zeynep, Kadınlar Birliği (WTA) dünya sıralamasında 67. basamağa yükselerek kariyer rekorunu kırdı.

Zeynep, daha önce 20 Ekim 2025'te 69. sıraya kadar yükselmişti. 23 yaşındaki sporcu, bu derecesini geride bırakarak en yüksek sıralamasına ulaştı.

KARİYER GALİBİYETİNİ ELDE ETMİŞTİ

Milli tenisçi, Stuttgart'ta Porsche Tennis Grand Prix ana tablosuna elemelerden katılmıştı. 23 yaşındaki milli sporcu, elemelerde Victoria Pohle ve Anna-Lena Friedsam'ı iki sette geçerek ana tabloya yükselmişti.

İlk turda dünya 8 numarası Jasmine Paolini ile karşılaşan Zeynep, iki sette rakibini mağlup ederek sıralama açısından kariyerinin en büyük galibiyetine imza atmayı başarmıştı.

Milli raket ikinci turda dünya 25 numarası Leylah Fernandez'e karar setinde mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

