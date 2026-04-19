Kadınlar basketbolunda EuroLeague'de final heyecanı yaşandı. İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı finalde final maçında iki Türk takımı, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet kozlarını paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 68-55 mağlup etti Kadınlar basketbolunda EuroLeague finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe Opet, EuroLeague'deki 7. finalinde 3. şampiyonluğunu elde etti. Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Türk kadın basketbolu, FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazandı. FIBA Kadınlar EuroLeague'de daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda da final oynamıştı.

Prens Felipe Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyrek, tarafların boş hücumlarıyla başladı. 3. dakikaya Fenerbahçe, Allemand'ın serbest atışlardan bulduğu basketlerle 4-3 önde girdi. İki taraf da üç sayılık basketlerde başarılı olamazken Galatasaray, pota altında etkili savunmasıyla ön plana çıktı. Williams'ın basketinin ardından 12-8 geriye düşen sarı-lacivertliler, mola aldı. Moladan Meesseman ile etkili dönen Fenerbahçe, ilk periyodu 17-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrek, Türk temsilcilerinin karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı. 8 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada skoru 27-25'e getirerek öne geçti. Boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe, Rupert ile sayılar bulurken ilk yarı sarı-lacivertli takımın 37-32 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Allemand'ın üç sayılık basketleriyle üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Çeyreğin ortalarında taraflar, pota altından sayı bulurken sarı-lacivertliler, 25. dakikaya 47-41 önde girdi. Williams ve Smalls ile farkı kapatmaya çalışan Galatasaray'ın çabası yeterli olmadı ve Fenerbahçe, son çeyreğe 51-45 önde gitti.

Dördüncü periyoda Fenerbahçe'nin rahat başlayıp farkı 58-49'a getirmesiyle sarı-kırmızılılar, molaya gitti. Allemand'ın 3 sayılık atışıyla 35. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı çift hanelere çıkarttı ve skor 61-49 oldu. Rahat oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, maçı 68-55 kazandı ve EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Opet'te 20 sayıyla oynayan Emma Meesseman, maçın en skorer oyuncusu oldu.

FENERBAHÇE, 3. KEZ KUPAYI KAZANDI

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'deki 7. finalinde 3. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-lacivertli ekip, daha önce 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da kupayı kazanmayı başarmıştı.

TÜRKİYE, 10. AVRUPA KUPASINI KAZANDI

Türk kadın basketbolu, FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazandı.

Türk takımlarından Fenerbahçe'nin 2'şer FIBA EuroLeague ve FIBA Süper Kupa, Galatasaray'ın 2 FIBA Euro Cup ve 1 EuroLeague, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise 1 Euro Cup şampiyonluğu bulunuyor.

Son olarak Çimsa ÇBK Mersin, 2025-2026 sezonu Euro Cup finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini geçerek şampiyon oldu ve Türkiye'ye 9. Avrupa kupasını kazandırdı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE 3. KEZ TÜRK FİANLİ

FIBA Kadınlar EuroLeague'de 3. kez Türk finali heyecanı yaşandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda oynanan final maçında da karşı karşıya gelmişti. Finalde Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup eden Galatasaray, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve EuroLeague'de şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

Sarı-lacivertli takım ise 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA EuroLeague finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupayı kazanmıştı.