Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 68-55 mağlup etti

Kadınlar basketbolunda EuroLeague'de Türk finali heyecanı yaşandı. İspanya'da düzenlenen 6'lı final organizasyonunda final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, rakibini 68-55 yenerek EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe, 2023 ve 2024 yıllarının ardından EuroLeague'de 3. kez kupayı müzesine götürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 68-55 mağlup etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 23:05

Kadınlar basketbolunda EuroLeague'de final heyecanı yaşandı. İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı finalde final maçında iki Türk takımı, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 68-55 mağlup etti

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Kadınlar basketbolunda EuroLeague finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Opet, EuroLeague'deki 7. finalinde 3. şampiyonluğunu elde etti.
Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Türk kadın basketbolu, FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazandı.
FIBA Kadınlar EuroLeague'de daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda da final oynamıştı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 68-55 mağlup etti

Prens Felipe Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyrek, tarafların boş hücumlarıyla başladı. 3. dakikaya Fenerbahçe, Allemand'ın serbest atışlardan bulduğu basketlerle 4-3 önde girdi. İki taraf da üç sayılık basketlerde başarılı olamazken Galatasaray, pota altında etkili savunmasıyla ön plana çıktı. Williams'ın basketinin ardından 12-8 geriye düşen sarı-lacivertliler, mola aldı. Moladan Meesseman ile etkili dönen Fenerbahçe, ilk periyodu 17-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrek, Türk temsilcilerinin karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı. 8 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada skoru 27-25'e getirerek öne geçti. Boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe, Rupert ile sayılar bulurken ilk yarı sarı-lacivertli takımın 37-32 üstünlüğüyle sonuçlandı.

EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 68-55 mağlup etti

Allemand'ın üç sayılık basketleriyle üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Çeyreğin ortalarında taraflar, pota altından sayı bulurken sarı-lacivertliler, 25. dakikaya 47-41 önde girdi. Williams ve Smalls ile farkı kapatmaya çalışan Galatasaray'ın çabası yeterli olmadı ve Fenerbahçe, son çeyreğe 51-45 önde gitti.

Dördüncü periyoda Fenerbahçe'nin rahat başlayıp farkı 58-49'a getirmesiyle sarı-kırmızılılar, molaya gitti. Allemand'ın 3 sayılık atışıyla 35. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı çift hanelere çıkarttı ve skor 61-49 oldu. Rahat oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, maçı 68-55 kazandı ve EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Opet'te 20 sayıyla oynayan Emma Meesseman, maçın en skorer oyuncusu oldu.

EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 68-55 mağlup etti

FENERBAHÇE, 3. KEZ KUPAYI KAZANDI

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'deki 7. finalinde 3. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-lacivertli ekip, daha önce 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da kupayı kazanmayı başarmıştı.

TÜRKİYE, 10. AVRUPA KUPASINI KAZANDI

Türk kadın basketbolu, FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazandı.

Türk takımlarından Fenerbahçe'nin 2'şer FIBA EuroLeague ve FIBA Süper Kupa, Galatasaray'ın 2 FIBA Euro Cup ve 1 EuroLeague, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise 1 Euro Cup şampiyonluğu bulunuyor.

Son olarak Çimsa ÇBK Mersin, 2025-2026 sezonu Euro Cup finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini geçerek şampiyon oldu ve Türkiye'ye 9. Avrupa kupasını kazandırdı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE 3. KEZ TÜRK FİANLİ

FIBA Kadınlar EuroLeague'de 3. kez Türk finali heyecanı yaşandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda oynanan final maçında da karşı karşıya gelmişti. Finalde Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup eden Galatasaray, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve EuroLeague'de şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

Sarı-lacivertli takım ise 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA EuroLeague finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupayı kazanmıştı.

ETİKETLER
#Spor
#fenerbahçe opet
#Spor Haberleri
#Avrupa Kupası
#Galatasaray Çağdaş Faktoring
#Kadınlar Basketbol Euroleague
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.