CANLI MAÇ ANLATIMI | Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de, 30. hafta maçları oynanıyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde önemli haftalara girilirken futbolseverler birbirinden kritik maçların oynanacağı haftada alınacak sonuçları merak ediyor.
Süper Lig'de 30. haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde 55 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş ile 39 puanla 7. sırada yer alan Samsunspor karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. "Kara Kartal", bu maçlarda 24 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü.
Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Emre, Mouandilmadji
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Oh
Samsunspor-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.