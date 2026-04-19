CANLI MAÇ ANLATIMI | Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da karşılaşmadan zaferle ayrılarak galibiyet serisi başlatmak istiyor. Samsunspor-Beşiktaş karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 02:55
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 02:55

Trendyol Süper Lig'de, 30. hafta maçları oynanıyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde önemli haftalara girilirken futbolseverler birbirinden kritik maçların oynanacağı haftada alınacak sonuçları merak ediyor.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, 4. sıradaki yerini korumak için 7. sıradaki Samsunspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 17.00'de hakem Gürcan Hasova'nın yönetimiyle oynanacak.
Sezonun ilk yarısındaki mücadele 1-1 berabere bitmişti.
Samsunspor, ligde son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş ise ligde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.
Süper Lig'de 30. haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde 55 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş ile 39 puanla 7. sırada yer alan Samsunspor karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

SAMSUNSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. "Kara Kartal", bu maçlarda 24 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Emre, Mouandilmadji

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Oh

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Samsunspor-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda kritik 3 puan! Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi
Okan Buruk'tan hakemle ilgili sert eleştiri! "Enteresan şeyler oluyor"
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
