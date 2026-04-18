Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

CANLI MAÇ ANLATIMI | Gençlerbirliği ile Galatasaray karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde şampiyonluk yarışında nefesler tutulurken haftanın sonucu merakla beklenen kritik maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Ankara'dan 3 puanla dönmek isteyen Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyor. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği ise şampiyonluk yolunda Galatasaray'a çelme takma peşinde! Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 01:55
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 01:55

'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde önemli haftalara girilirken futbolseverler birbirinden kritik maçların oynanacağı 30. haftada alınacak sonuçları merak ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda karşılaşıyor.
Galatasaray 68 puanla zirvede, Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. sırada yer alıyor.
Maç, Batuhan Kolak'ın yönetimiyle saat 20.00'de başlayacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
Gençlerbirliği, son 5 lig maçında galibiyet alamadı ve son 7 maçında gol atamadı.
Galatasaray, ligdeki son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Muhtemel ilk 11'ler haberde belirtilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Süper Lig'de 30. haftada veren ve 68 puanla zirvede yer alan ile küme düşmeme mücadelesi veren ve 25 puanla 15. sırada bulunan kozlarını paylaşıyor. Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla Galatasaray olmuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligdeki son 7 maçında gol sevinci yaşayamayan başkent ekibi, sahasında oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk ile üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Cimbom, bu maçlarda 28 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Traore, Metehan, Koita

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Lang, Barış Alper

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yara aldı! Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#trendyol süper lig
#gençlerbirliği
#Şampiyonluk Yarışı
#Haftanın Maçı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.