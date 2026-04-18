Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde önemli haftalara girilirken futbolseverler birbirinden kritik maçların oynanacağı 30. haftada alınacak sonuçları merak ediyor.

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Gençlerbirliği ile Galatasaray karşılaşıyor Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda karşılaşıyor. Galatasaray 68 puanla zirvede, Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. sırada yer alıyor. Maç, Batuhan Kolak'ın yönetimiyle saat 20.00'de başlayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı. Gençlerbirliği, son 5 lig maçında galibiyet alamadı ve son 7 maçında gol atamadı. Galatasaray, ligdeki son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Muhtemel ilk 11'ler haberde belirtilmiştir.

Süper Lig'de 30. haftada şampiyonluk yarışı veren ve 68 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile küme düşmeme mücadelesi veren ve 25 puanla 15. sırada bulunan Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla Galatasaray olmuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligdeki son 7 maçında gol sevinci yaşayamayan başkent ekibi, sahasında oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk ile üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Cimbom, bu maçlarda 28 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Traore, Metehan, Koita

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Lang, Barış Alper

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.