CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde kritik haftalara girilirken futbolseverler birbirinden önemli maçların oynanacağı haftada alınacak sonuçları merak ediyor.
Süper Lig'de 30. haftanın açılış gününde şampiyonluk yarışı veren ve 66 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe ile ligde hedefi kalmayan ve 36 puanla 8. sırada yer alan Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Davut Çelik olacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligde bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta ise 10 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.
Teknik direktör Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-mavililer, bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem, Cherif
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.