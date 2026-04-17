Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde nefes kesen bir şampiyonluk yarışı verilirken haftanın sonucu merakla beklenen kritik maçlarından birinde Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugün saat 20.00'de Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak isterken Çaykur Rizespor ise sarı-laciverlilere şampiyonluk yolunda çelme takmak istiyor. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasından dakika dakika gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 17:36

Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde kritik haftalara girilirken futbolseverler birbirinden önemli maçların oynanacağı haftada alınacak sonuçları merak ediyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Ligde şampiyonluk yarışı, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesi kritik haftalara girilirken oynanacak maçlar büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe, 66 puanla 2. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 36 puanla 8. sırada bulunuyor.
Karşılaşma Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı Fenerbahçe 5-2 kazanmıştı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, sahasında 14 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, deplasmanda 14 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Süper Lig'de 30. haftanın açılış gününde şampiyonluk yarışı veren ve 66 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe ile ligde hedefi kalmayan ve 36 puanla 8. sırada yer alan Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Davut Çelik olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligde bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta ise 10 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-mavililer, bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem, Cherif

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.