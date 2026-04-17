Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde kritik haftalara girilirken futbolseverler birbirinden önemli maçların oynanacağı haftada alınacak sonuçları merak ediyor.

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligde şampiyonluk yarışı, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesi kritik haftalara girilirken oynanacak maçlar büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, 66 puanla 2. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 36 puanla 8. sırada bulunuyor. Karşılaşma Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı Fenerbahçe 5-2 kazanmıştı. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, sahasında 14 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, deplasmanda 14 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de 30. haftanın açılış gününde şampiyonluk yarışı veren ve 66 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe ile ligde hedefi kalmayan ve 36 puanla 8. sırada yer alan Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Davut Çelik olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligde bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta ise 10 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-mavililer, bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem, Cherif

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.