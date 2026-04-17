Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray’da kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği Victor Osimhen, sakatlık sürecinin ardından kadroya dahil edildi.

Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak Ankara kafilesini belirledi. Teknik direktör Okan Buruk’un belirlediği listede en dikkat çeken isim, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası formasına hasret kalan Victor Osimhen oldu.

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıklarken Victor Osimhen hakkında da bir karar verildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacak.
Sarı-kırmızılılar maç kadrosunu açıkladı.
Victor Osimhen için maçla ilgili bir karar verildi.
İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Nijeryalı yıldızın uzun bir aradan sonra yeniden kafilede yer alması, sarı-kırmızılı camiada büyük sevince sebep oldu. Öte yandan sakatlığı devam eden Yaser Asprilla ise kadroda yer almayan tek isim olarak açıklandı.

MAÇ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE NEREDE?

Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması BeinSports ekranlarında, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de Eryaman Stadı’nda oynanacak.

