Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı!

Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak Ankara kafilesini belirledi. Teknik direktör Okan Buruk’un belirlediği listede en dikkat çeken isim, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası formasına hasret kalan Victor Osimhen oldu.
Nijeryalı yıldızın uzun bir aradan sonra yeniden kafilede yer alması, sarı-kırmızılı camiada büyük sevince sebep oldu. Öte yandan sakatlığı devam eden Yaser Asprilla ise kadroda yer almayan tek isim olarak açıklandı.
Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması BeinSports ekranlarında, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de Eryaman Stadı’nda oynanacak.