Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Robert Lewandowski açıkladı: 'Geleceğim...'

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gol yollarındaki boşluğu dünya yıldızıyla doldurmak istiyor. Barcelona ile yol ayrımında olduğu konuşulan Robert Lewandowski, geleceğine dair sessizliğini bozdu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 16:15

Trendyol Süper Lig’de sezonun son virajına girilirken Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için gaza bastı. Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayırıp kadrosuna sadece genç yetenek Sidiki Cherif’i katan Kanarya’da, forvet hattındaki sayısal eksiklik taraftarların tepkisini çekmişti.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara başlarken, listenin başında Robert Lewandowski'nin yer aldığı ve tecrübeli golcünün geleceğiyle ilgili açıklamaları yer alıyor.
Fenerbahçe, haziran kampına %90 oranında tam kadro gitmeyi ve yeni golcüsünü haziran ayında takıma katmayı planlıyor.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinin başında, Barcelona'da sözleşme yenileme teklifi aldığı iddia edilen Robert Lewandowski bulunuyor.
Robert Lewandowski, geleceği hakkında henüz kesin bir karar vermediğini ve önceliğinin sezonu iyi bitirmek olduğunu belirtti.
37 yaşındaki Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 40 resmi maçta 17 gol ve 3 asist kaydetti.
Fenerbahçe yönetimi, Lewandowski'den gelecek karara göre transfer rotasını belirleyecek.
ERTAN TORUNOĞULLARI AÇIKLADI

Yönetim, bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. Fenerbahçe A.Ş.’den sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, transfer stratejilerine dair şu iddialı açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Hocamızla yaptığımız planlama dahilinde, bir aksilik olmazsa haziran kampına %90 oranında tam kadro gitmek istiyoruz. Yeni golcümüzün de haziran ayında takıma katılmasını planlıyoruz. Çok iyi isimlerle temas halindeyiz."

HEDEFTEKİ DÜNYA YILDIZI: ROBERT LEWANDOWSKİ

Sarı-lacivertlilerin listesinin başında, dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Robert Lewandowski yer alıyor. 37 yaşındaki Polonyalı yıldızın Barcelona'daki geleceği belirsizliğini korurken, ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun iddiası gündeme bomba gibi düştü. Romano'ya göre İspanyol devi, Lewandowski’ye maaşında ciddi bir indirim içeren 1 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

LEWANDOWSKİ’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Geleceği hakkındaki spekülasyonlara 3Cat'e verdiği röportajla cevap veren tecrübeli santrfor, temkinli konuştu: "Kulüp benim ne düşündüğümü biliyor. Düşünmek için zamana ihtiyacım var; bu her iki taraf için de geçerli. Basında her gün yeni haberler çıkıyor ama bunlar bizim için önemli değil. Sözleşme yenileme teklifi alıp almadığım üzerine konuşmak istemiyorum. Şu an en önemli şey lig ve bu sezon ne yapacağımız. Geleceğim için daha sonra konuşabiliriz."

GÜNCEL İSTATİSTİKLER VE PİYASA DEĞERİ

İlerleyen yaşına rağmen formunu koruyan Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 17 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Polonyalı golcünün, Fenerbahçe’nin transfer listesindeki en heyecan verici isim olduğu belirtiliyor. Haziran ayına kadar transferi bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetiminin, Lewandowski cephesinden gelecek kesin karara göre rotasını netleştirmesi bekleniyor.

