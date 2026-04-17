Galatasaray'ın ilk transferini açıkladılar! Almanlar duyurdu: 'İmza yakın...'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray’ın devre arası transfer hamleleri arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Sacha Boey konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla kısa sürede dikkat çeken genç savunmacı için yönetim, operasyon düğmesine bastı.
Almanya'nın BİLD gazetesine göre göre; Galatasaray yönetimi, Sacha Boey’in sözleşmesinde yer alan 15 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Oyuncunun takıma kattığı dinamizmden ve profesyonelliğinden oldukça memnun kalan kurmayların, bu hamleyle sağ bek pozisyonunu uzun yıllar güvence altına almayı hedeflediği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılılarda sadece yönetim değil, teknik direktör ve ekibi de Boey’in kalması yönünde görüş bildirdi. Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında Fransız yıldızı "vazgeçilmez" olarak gören teknik heyet, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda yönetimle tam bir fikir birliği içinde.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Sacha Boey, sadece savunmadaki başarısıyla değil, skora verdiği katkıyla da alkış topladı.
|Oyuncu
|Maç Sayısı
|Gol Katkısı
|Performans
|Sacha Boey
|13
|2 Gol
|Yüksek hücum katkısı ve istikrarlı oyun.
Galatasaray yönetimi, elini çabuk tutarak kısa süre içerisinde resmi imzaları attırmayı ve oyuncunun bonservisini tamamen bünyesine katmayı planlıyor.