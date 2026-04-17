Galatasaray’ın devre arası transfer hamleleri arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Sacha Boey konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla kısa sürede dikkat çeken genç savunmacı için yönetim, operasyon düğmesine bastı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'ın ilk transferini açıkladılar! Almanlar duyurdu: 'İmza yakın...' Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'in 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'in sözleşmesindeki 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Teknik heyet ve yönetim, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda tam bir fikir birliği içinde. Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maçta 2 gol katkısı sağladı. Yönetim, oyuncunun bonservisini tamamen bünyesine katmayı planlıyor.

OPSİYON DEVREYE GİRİYOR: 15 MİLYON EURO!

Almanya'nın BİLD gazetesine göre göre; Galatasaray yönetimi, Sacha Boey’in sözleşmesinde yer alan 15 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Oyuncunun takıma kattığı dinamizmden ve profesyonelliğinden oldukça memnun kalan kurmayların, bu hamleyle sağ bek pozisyonunu uzun yıllar güvence altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

TEKNİK HEYET VE YÖNETİM TAM MUTABAKAT SAĞLADI

Sarı-kırmızılılarda sadece yönetim değil, teknik direktör ve ekibi de Boey’in kalması yönünde görüş bildirdi. Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında Fransız yıldızı "vazgeçilmez" olarak gören teknik heyet, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda yönetimle tam bir fikir birliği içinde.

SADECE SAVUNMA DEĞİL, HÜCUM SİLAHI!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Sacha Boey, sadece savunmadaki başarısıyla değil, skora verdiği katkıyla da alkış topladı.

Oyuncu Maç Sayısı Gol Katkısı Performans Sacha Boey 13 2 Gol Yüksek hücum katkısı ve istikrarlı oyun.

Galatasaray yönetimi, elini çabuk tutarak kısa süre içerisinde resmi imzaları attırmayı ve oyuncunun bonservisini tamamen bünyesine katmayı planlıyor.