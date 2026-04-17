Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'ın ilk transferini açıkladılar! Almanlar duyurdu: 'İmza yakın...'

Süper Lig devi Galatasaray, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Sacha Boey için düğmeye bastı. Alman basınından sızan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin tapusunu almak için dev opsiyonu kullanmaya hazırlanıyor. İşte sözleşme detayları...

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 11:39

’ın devre arası hamleleri arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri olan konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla kısa sürede dikkat çeken genç savunmacı için yönetim, operasyon düğmesine bastı.

Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'in 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Teknik heyet ve yönetim, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda tam bir fikir birliği içinde.
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maçta 2 gol katkısı sağladı.
Yönetim, oyuncunun bonservisini tamamen bünyesine katmayı planlıyor.
OPSİYON DEVREYE GİRİYOR: 15 MİLYON EURO!

Almanya'nın BİLD gazetesine göre göre; Galatasaray yönetimi, Sacha Boey’in sözleşmesinde yer alan 15 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Oyuncunun takıma kattığı dinamizmden ve profesyonelliğinden oldukça memnun kalan kurmayların, bu hamleyle sağ bek pozisyonunu uzun yıllar güvence altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

TEKNİK HEYET VE YÖNETİM TAM MUTABAKAT SAĞLADI

Sarı-kırmızılılarda sadece yönetim değil, teknik direktör ve ekibi de Boey’in kalması yönünde görüş bildirdi. Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında Fransız yıldızı "vazgeçilmez" olarak gören teknik heyet, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda yönetimle tam bir fikir birliği içinde.

SADECE SAVUNMA DEĞİL, HÜCUM SİLAHI!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Sacha Boey, sadece savunmadaki başarısıyla değil, skora verdiği katkıyla da alkış topladı.

OyuncuMaç SayısıGol KatkısıPerformans
Sacha Boey132 GolYüksek hücum katkısı ve istikrarlı oyun.

Galatasaray yönetimi, elini çabuk tutarak kısa süre içerisinde resmi imzaları attırmayı ve oyuncunun bonservisini tamamen bünyesine katmayı planlıyor.

