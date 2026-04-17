Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı alev aldı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor engelini farklı geçerek gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında bıraktığı 2 puanla yeniden ayağa kalktı. Zirveyle arasındaki farkı 2’ye indiren Kanarya, 30. haftada Çaykur Rizespor karşısında tarihi bir fırsat eşiğinde. Galibiyet halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak olan sarı-lacivertlilerde tek hedef; hata yapmadan yola devam etmek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında liderlik için sahaya çıkıyor! 7 oyuncu kart sınırında: İşte Tedesco'nun ilk 11 kararı... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Çaykur Rizespor karşısında galibiyet halinde maç fazlasıyla liderliğe oturma fırsatı yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularına plana sadık kalmaları ve sakin olmaları yönünde telkinlerde bulundu. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi durumunda 79 hafta sonra ilk kez ligin zirvesine kurulacak. İki ekip arasındaki rekabette Fenerbahçe'nin ezici bir üstünlüğü bulunuyor ve son 13 resmi maçı kazandı. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde cezalı, Milan Skriniar'ın durumu ise belirsiz. Galatasaray derbisi öncesi 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın biletleri tükenirken, tribünlerin dolu olması bekleniyor.

TEDESCO’DAN "PLANA SADAKAT" VURGUSU

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde adeta şampiyonluk yemini eden futbolcular, teknik direktör Domenico Tedesco’nun direktifleriyle maça odaklandı. İdman sahasında oyuncularına seslenen tecrübeli teknik adam, sakinliğin anahtar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Her şey kendi elimizde. Önümüzdeki 5 maçı kazandığımız takdirde şampiyonuz. Ancak bu yolda Rizespor maçı en kritik viraj. Ne rehavet ne de panik istiyorum; sadece sahada belirlediğimiz plana sadık kalarak galibiyete uzanmalıyız."

79 HAFTALIK HASRET BİTEBİLİR

Fenerbahçe için bu maçın anlamı sadece 3 puan değil. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibini devirmesi durumunda tam 79 hafta sonra ligin zirvesine kurulacak. En son 2023-24 sezonunun 24. haftasında liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, bu uzun süreli özlemi taraftarı önünde dindirmeyi planlıyor.

TARİH "FENERBAHÇE" DİYOR

İki ekip arasındaki rekabette Fenerbahçe’nin ezici bir üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan 47 maçın 32’sini sarı-lacivertliler kazanırken, Rizespor sadece 7 kez sahadan zaferle ayrılabildi. Özellikle son dönemde rakibine şans tanımayan Kanarya, Rize ekibiyle oynadığı son 13 resmi maçın tamamını kazandı. Rizespor’un rakibine karşı son galibiyeti, 2018 yılında Okan Buruk yönetimindeyken gelmişti.

EKSİKLER VE KART SINIRI ALARMI

Kritik randevu öncesi Fenerbahçe’de savunma hattı düşündürüyor. Kayseri maçında sarı kart gören Jayden Oosterwolde cezalı duruma düşerken, sakatlığı bulunan kaptan Milan Skriniar’ın durumu maç saatinde netleşecek.

Öte yandan, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi takımda "sarı alarm" verilmiş durumda. Tam 7 oyuncu kart sınırında:

Oyuncu Adı Kerem Aktürkoğlu Nelson Semedo Anthony Musaba Archie Brown Mert Müldür Matteo Guendouzi Dorgeles Nene

Bu isimler kart görmeleri halinde dev derbide takımlarını yalnız bırakacak.

CHOBANİ STADI’NDA "KAPALI GİŞE"

Şampiyonluk havasına giren taraftarlar, Chobani Stadı’nı tamamen doldurmaya hazırlanıyor. Biletlerin tamamının tükendiği mücadelede tribünlerin hınca hınç dolması beklenirken, sarı-lacivertli futbolseverler 90 dakika boyunca takımlarına tam destek verecek.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER