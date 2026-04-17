Fenerbahçe’de transfer çalışmaları savunma bölgesine yapılacak "yıldız" takviyesiyle yeni bir boyut kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin hedefindeki isim ise yabancı değil.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe transferde eski aşkına kavuşuyor! Bayern Münih'in yıldızına kanca: Menajeri İstanbul'a geldi... Fenerbahçe, eski oyuncusu Kim Min-Jae'yi transfer etmek için somut adımlar atmaya başladı ve menajerini İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe yönetimi, Kim Min-Jae'nin olası dönüş şartlarını menajeriyle görüşmek üzere İstanbul'da bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede kiralama formülleri ve oyuncunun yıllık maliyeti üzerine rapor hazırlandığı öğrenildi. Bayern Münih'te düzenli forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoperin kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtiliyor. Kim Min-Jae, Avrupa'nın büyük liglerinden teklif alamazsa eski kulübü Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakabilir. Tecrübeli savunmacı, daha önce Fenerbahçe, Napoli ve Bayern Münih formaları giydi.

Bir dönem Kadıköy’de sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae için somut adımlar atılmaya başlandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Oyuncunun menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita, Perşembe günü yönetimin daveti üzerine İstanbul’a geldi. Kulüp kurmaylarıyla yapılan zirvede, yıldız futbolcunun olası dönüş şartları en ince ayrıntısına kadar incelendi. Görüşmede kiralama formülleri ve oyuncunun yıllık maliyeti üzerine kapsamlı bir rapor hazırlandığı öğrenildi.

ROTASYON SIKINTISI DÖNÜŞ KAPISINI ARALIYOR

Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki tecrübeli stoperin, Alman devinde düzenli forma şansı bulamadığı için huzursuz olduğu belirtiliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Kim Min-jae’nin önceliği Avrupa’nın 5 büyük ligi olsa da, beklediği teklifleri alamaması durumunda eski kulübü Fenerbahçe’ye yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor.

BAŞARILARLA DOLU BİR YOLCULUK

Kim Min-jae’nin kariyer basamakları, Fenerbahçe’nin transferdeki haklı gururu olarak nitelendiriliyor: