Fenerbahçe transferde eski aşkına kavuşuyor! Bayern Münih'in yıldızına kanca: Menajeri İstanbul'a geldi...

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları savunma bölgesine yapılacak "yıldız" takviyesiyle yeni bir boyut kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin hedefindeki isim ise yabancı değil.
Bir dönem Kadıköy’de sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae için somut adımlar atılmaya başlandı.
Oyuncunun menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita, Perşembe günü yönetimin daveti üzerine İstanbul’a geldi. Kulüp kurmaylarıyla yapılan zirvede, yıldız futbolcunun olası dönüş şartları en ince ayrıntısına kadar incelendi. Görüşmede kiralama formülleri ve oyuncunun yıllık maliyeti üzerine kapsamlı bir rapor hazırlandığı öğrenildi.
Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki tecrübeli stoperin, Alman devinde düzenli forma şansı bulamadığı için huzursuz olduğu belirtiliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Kim Min-jae’nin önceliği Avrupa’nın 5 büyük ligi olsa da, beklediği teklifleri alamaması durumunda eski kulübü Fenerbahçe’ye yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor.
Kim Min-jae’nin kariyer basamakları, Fenerbahçe’nin transferdeki haklı gururu olarak nitelendiriliyor:
|Yıl
|Kulüp
|Transfer Bedeli
|Notlar
|2021
|Fenerbahçe
|3 milyon Euro
|Beijing’den transfer oldu.
|2022
|Napoli
|19 milyon Euro
|Gösterdiği müthiş performansın ardından.
|2023
|Bayern Münih
|50 milyon Euro
|İtalya’da Serie A şampiyonluğu yaşayarak.