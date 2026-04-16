Galatasaray'a müjde: Bernardo Silva resmen açıklandı! Bu yaz transfer döneminde...

Avrupa futbolunda haftalardır konuşulan ayrılık iddiaları, nihayet resmiyete döküldü. İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva’nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.
Mavilerle sayısız kupa kaldıran ve Pep Guardiola’nın sisteminde "vazgeçilmez" olarak nitelendirilen 31 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırarak ayrılıyor.
Kulübün resmi açıklamasının ardından sessizliğini bozan Bernardo Silva, sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara ve kulübe seslendi. Manchester City formasıyla geçirdiği yıllar için teşekkürlerini sunan yıldız oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu formayı giymek ve bu ailenin bir parçası olmak benim için büyük bir onurdu. Birlikte başardığımız her şey için minnettarım."
Bernardo Silva’nın ayrılık kararının netleşmesi, özellikle Türk futbol kamuoyunda büyük bir heyecana sebep oldu. Adı bir süredir Galatasaray ile ciddi şekilde anılan Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimin hamle yapması bekleniyor. Avrupa devlerinin de listesinde olan Silva’nın, kariyerinin bu yeni döneminde hangi projeyi seçeceği transfer piyasasının en çok konuşulan maddesi olacak gibi görünüyor.
|Başarı
|Açıklama
|Premier Lig Dominasyonu
|Tam 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Ligin en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
|Şampiyonlar Ligi Zaferi
|2022-23 sezonunda İstanbul’da kaldırılan Şampiyonlar Ligi kupasında, özellikle yarı finaldeki Real Madrid maçında attığı 2 golle başrolü oynadı.
|Yerel Kupalar
|Çok sayıda FA Cup, EFL Cup (Lig Kupası) ve Community Shield şampiyonluğu yaşayarak İngiltere'de kazanılabilecek tüm yerel kupaları birden fazla kez kazandı.
|Uluslararası Başarı
|Takımıyla UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası sevinci de yaşadı.