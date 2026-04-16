Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'a müjde: Bernardo Silva resmen açıklandı! Bu yaz transfer döneminde...

Manchester City’de bir devir resmen kapandı. İngiliz devinin sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurduğu Portekizli süper yıldız Bernardo Silva, duygusal bir veda mesajı yayımladı. Galatasaray’ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan yıldız oyuncunun yeni adresi şimdiden dünya futbolunun bir numaralı gündemi oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'a müjde: Bernardo Silva resmen açıklandı! Bu yaz transfer döneminde...
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 15:48
Avrupa futbolunda haftalardır konuşulan ayrılık iddiaları, nihayet resmiyete döküldü. İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva’nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.
Bernardo Silva, Manchester City ile sayısız kupa kaldırdı ve Pep Guardiola'nın sisteminde 'vazgeçilmez' olarak nitelendirildi.
Yıldız oyuncu, sosyal medya üzerinden kulübe ve taraftarlara teşekkürlerini sundu.
Bernardo Silva'nın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor ve sarı-kırmızılı yönetimin transfer için hamle yapması bekleniyor.
Avrupa devleri de Silva'yı listesine aldı.
Bernardo Silva'nın Manchester City kariyerinde 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi zaferi ve birçok yerel kupa bulunuyor.
Mavilerle sayısız kupa kaldıran ve Pep Guardiola’nın sisteminde "vazgeçilmez" olarak nitelendirilen 31 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırarak ayrılıyor.

YILDIZ İSİMDEN DUYGUSAL VEDA

Kulübün resmi açıklamasının ardından sessizliğini bozan Bernardo Silva, sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara ve kulübe seslendi. Manchester City formasıyla geçirdiği yıllar için teşekkürlerini sunan yıldız oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu formayı giymek ve bu ailenin bir parçası olmak benim için büyük bir onurdu. Birlikte başardığımız her şey için minnettarım."

GALATASARAY PUSUDA: TRANSFERİN GÖZDESİ

Bernardo Silva’nın ayrılık kararının netleşmesi, özellikle Türk kamuoyunda büyük bir heyecana sebep oldu. Adı bir süredir Galatasaray ile ciddi şekilde anılan Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimin hamle yapması bekleniyor. Avrupa devlerinin de listesinde olan Silva’nın, kariyerinin bu yeni döneminde hangi projeyi seçeceği transfer piyasasının en çok konuşulan maddesi olacak gibi görünüyor.

BERNARDO SİLVA'NIN CİTY KARİYERİ

BaşarıAçıklama
Premier Lig DominasyonuTam 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Ligin en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
Şampiyonlar Ligi Zaferi2022-23 sezonunda İstanbul’da kaldırılan Şampiyonlar Ligi kupasında, özellikle yarı finaldeki Real Madrid maçında attığı 2 golle başrolü oynadı.
Yerel KupalarÇok sayıda FA Cup, EFL Cup (Lig Kupası) ve Community Shield şampiyonluğu yaşayarak İngiltere'de kazanılabilecek tüm yerel kupaları birden fazla kez kazandı.
Uluslararası BaşarıTakımıyla UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası sevinci de yaşadı.
