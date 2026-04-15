Beşiktaş, gelecek sezonun transfer bombasını patlatmak için İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Napoli’yi şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında gelen ancak bu sezon sakatlıklar ve disiplin sorunlarıyla gündemden düşmeyen Romelu Lukaku, Kartal’ın bir numaralı hedefi haline geldi. Napoli yönetiminin oyuncuyla yolları ayırma kararı alması, siyah-beyazlı camiada "Yılın transferi" beklentisini zirveye taşıdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş transferde gaza bastı! Fenerbahçe'ye tarihi çalım yolda: 'Kara Kartal' Romelu Lukaku için devreye girdi Beşiktaş, Napoli'de sorunlar yaşayan Romelu Lukaku'yu transfer etmek için harekete geçti. Napoli yönetimi, disiplinsiz tavırları nedeniyle Lukaku ile yolları ayırma kararı aldı. Başkan Aurelio De Laurentiis ve teknik direktör Antonio Conte'nin Lukaku'ya para cezası vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Beşiktaş, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 7.5 milyon Euro maaşı olan Lukaku için Napoli ile bonservis konusunda kolaylık bekliyor. Geçtiğimiz sezon Napoli'yi şampiyonluğa taşıyan Lukaku, bu sezon sakatlıklar nedeniyle formdan uzak kaldı. Geçtiğimiz sezon 38 maçta 14 gol atan Lukaku, bu sezon 7 maçta 5 gol attı.

NAPOLİ’DE SABIRLAR TAŞTI: LUKAKU GERİ DÖNMÜYOR

İtalyan ekibinde Romelu Lukaku krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Sakatlık sürecini Belçika’da geçirmek isteyen ancak kulüpten onay alamayan yıldız oyuncunun, antrenman çağrılarına rağmen Napoli’ye dönmemesi bardağı taşıran son damla oldu. Başkan Aurelio De Laurentiis ve teknik direktör Antonio Conte’nin, disiplinsiz tavırları nedeniyle tecrübeli forvete ağır bir para cezası vermeye hazırlandığı ve oyuncuyu tamamen gözden çıkardığı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ MASAYA OTURMAYA HAZIRLANIYOR

Geçmiş transfer dönemlerinde adı Fenerbahçe ile de ciddi şekilde anılan ancak sarı-lacivertlilerin şu an için herhangi bir girişimde bulunmadığı Belçikalı yıldız için Beşiktaş tek yetkili olarak devrede. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak yıllık 7.5 milyon Euro’luk maaşı kulübe yük olan 32 yaşındaki Lukaku için Napoli’nin bonservis konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin, mali şartlarda anlaşılması durumunda yaz dönemini beklemeden resmi adımı atacağı ifade ediliyor.

ŞAMPİYONLUK MİMARI BU YIL SAKATLIKLARA TAKILDI

Geçtiğimiz sezonu 14 gol ve 10 asistlik devasa bir katkıyla tamamlayarak şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Lukaku, bu sezon sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kaldı.

Sezon Maç Gol Not Geçtiğimiz Sezon 38 14 Şampiyonluk Kahramanı Bu Sezon 7 5 Sakatlık & Disiplin Krizi

Kısıtlı sürede bile 5 gol atarak kalitesini ispatlayan Lukaku'nun, Beşiktaş'ın teklifine vereceği cevap tüm futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.