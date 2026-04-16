Galatasaray'da orta saha mesaisi! Başkan Özbek'ten çılgın transfer hamlesi: Manchester United'ın dünya yıldızı için harekete geçildi

Gelecek sezon Avrupa'da ses getirecek bir kadro yapılanmasına giden Galatasaray yönetimi, taraftarlarını heyecanlandıracak bir ismi yeniden listesine ekledi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, orta sahadaki yaratıcılık sorununu kökten çözmek adına rotayı İngiltere'ye kırdı.
Manchester United’ın kaptanı ve Portekiz futbolunun parlayan yıldızı Bruno Fernandes, Aslan’ın transfer listesinin ilk sırasına yerleşti. 10 numara pozisyonu için kalitesini kanıtlamış bir isimle Devler Ligi'ne girmek isteyen yönetim, bu hamleyle hem takımı güçlendirmeyi hem de büyük bir sükse yapmayı hedefliyor.
Hatırlanacağı üzere Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncu için daha önce de nabız yoklamış ancak şartların oluşmaması nedeniyle transferde sonuç alamamıştı.
Ancak pes etmeye niyeti olmayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için hazırlıklarını şimdiden tamamladı. Manchester United’daki durumu yakından takip edilen Fernandes için önümüzdeki aylarda resmi temasların yeniden başlaması bekleniyor.
Yönetimin, bu dev transferi bitirerek Şampiyonlar Ligi arenasında daha iddialı bir kimliğe bürünmek istediği gelen bilgiler arasında.