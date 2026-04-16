Galatasaray'da orta saha mesaisi! Başkan Özbek'ten çılgın transfer hamlesi: Manchester United'ın dünya yıldızı için harekete geçildi

Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ve gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan Galatasaray, Manchester United forması giyen dünya yıldızını gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. İşte detaylar...

Galatasaray'da orta saha mesaisi! Başkan Özbek'ten çılgın transfer hamlesi: Manchester United'ın dünya yıldızı için harekete geçildi
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 14:53

Gelecek sezon Avrupa'da ses getirecek bir kadro yapılanmasına giden Galatasaray yönetimi, taraftarlarını heyecanlandıracak bir ismi yeniden listesine ekledi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, orta sahadaki yaratıcılık sorununu kökten çözmek adına rotayı İngiltere'ye kırdı.

Galatasaray yönetimi, orta saha yaratıcılık sorununu çözmek ve Avrupa'da ses getirecek bir kadro yapılanmasına gitmek amacıyla Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'i yeniden transfer listesine ekledi.
Galatasaray yönetimi, orta sahadaki yaratıcılık sorununu çözmek için İngiltere'ye rotayı kırdı.
Manchester United'ın kaptanı ve Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.
Yönetim, 10 numara pozisyonu için kalitesini kanıtlamış bir isimle Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi hedefliyor.
Galatasaray yönetimi daha önce de Bruno Fernandes için nabız yoklamış ancak şartlar oluşmadığı için transfer gerçekleşmemişti.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için hazırlıklarını tamamladı ve önümüzdeki aylarda Manchester United ile resmi temasların yeniden başlaması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da orta saha mesaisi! Başkan Özbek'ten çılgın transfer hamlesi: Manchester United'ın dünya yıldızı için harekete geçildi

10 NUMARANIN SAHİBİ: BRUNO FERNANDES

Manchester United’ın kaptanı ve Portekiz futbolunun parlayan yıldızı Bruno Fernandes, Aslan’ın transfer listesinin ilk sırasına yerleşti. 10 numara pozisyonu için kalitesini kanıtlamış bir isimle Devler Ligi'ne girmek isteyen yönetim, bu hamleyle hem takımı güçlendirmeyi hem de büyük bir sükse yapmayı hedefliyor.

Galatasaray'da orta saha mesaisi! Başkan Özbek'ten çılgın transfer hamlesi: Manchester United'ın dünya yıldızı için harekete geçildi

ISRAR SÜRÜYOR: İKİNCİ PERDE BAŞLIYOR

Hatırlanacağı üzere Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncu için daha önce de nabız yoklamış ancak şartların oluşmaması nedeniyle transferde sonuç alamamıştı.

Galatasaray'da orta saha mesaisi! Başkan Özbek'ten çılgın transfer hamlesi: Manchester United'ın dünya yıldızı için harekete geçildi

Ancak pes etmeye niyeti olmayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için hazırlıklarını şimdiden tamamladı. Manchester United’daki durumu yakından takip edilen Fernandes için önümüzdeki aylarda resmi temasların yeniden başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da orta saha mesaisi! Başkan Özbek'ten çılgın transfer hamlesi: Manchester United'ın dünya yıldızı için harekete geçildi

Yönetimin, bu dev transferi bitirerek Şampiyonlar Ligi arenasında daha iddialı bir kimliğe bürünmek istediği gelen bilgiler arasında.

