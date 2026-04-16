Şampiyonluk yarışında kritik virajları dönerken bir yandan da yeni sezonun "rüya kadrosu" için düğmeye basan Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamleye hazırlanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Bernardo Silva sürprizi! Barcelona aradan çekildi: 50 milyonluk operasyon başladı Galatasaray, Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva'yı transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray, Dries Mertens'ten sonra 10 numara bölgesine dünya çapında bir lider arayışında ve hedefte Manchester City'den Bernardo Silva var. Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan'ın, eski takım arkadaşı Bernardo Silva'yı ikna etmek için telefon diplomasisi yürüttüğü belirtiliyor. Uzun süredir Silva'yı isteyen Barcelona'nın ekonomik sorunlar nedeniyle transferden çekildiği ve bunun Galatasaray'ın elini güçlendirdiği ifade ediliyor. Bonservisi elinde olacak 31 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık toplam maliyetinin yaklaşık 50 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Bu transferin finansman kaynağının, olası şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir olacağı öngörülüyor.

HEDEF: YENİDEN BERNARDO SİLVA

Dries Mertens’in ardından 10 numara bölgesine dünya çapında bir lider arayan sarı-kırmızılılar, rotayı İngiltere’ye kırdı. Hedefteki isim: Manchester City’nin maestrosu Bernardo Silva.

İLKAY GÜNDOĞAN BİZZAT DEVREDE

Transferin perde arkasında ise tanıdık bir isim var. Galatasaray’ın yıldızı İlkay Gündoğan, Manchester City’den eski takım arkadaşı olan Silva’yı ikna etmek için bizzat telefon diplomasisi yürütüyor. Habere göre İlkay, Portekizli yıldıza Galatasaray’ın projesini, taraftarın tutkusunu ve İstanbul’daki yaşamı anlatarak bu dev transfere zemin hazırlıyor.

BARCELONA MASADAN KALKTI, ROTA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Uzun süredir Bernardo Silva’nın hayalini kuran Barcelona, ekonomik darboğaz nedeniyle bu transferden vazgeçmek zorunda kaldı. Katalan devinin yüksek maliyetler sebebiyle geri adım atması, Galatasaray’ın elini güçlendirdi.

MALİYET TABLOSU

Bonservisi elinde olacak 31 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık toplam maliyetinin yaklaşık 50 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

FİNANSAL KOZ: ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ

Galatasaray yönetimi, bu yüksek maliyetli transferi karşılamak için stratejisini belirledi. Olası şampiyonlukla birlikte kasaya girecek olan Şampiyonlar Ligi dev geliri, Bernardo Silva operasyonunun ana finans kaynağı olacak. Dünyanın dört bir yanından (Suudi Arabistan, İtalya, ABD) teklifler alan Silva’nın, kariyerine rekabetçi bir seviyede, yani Avrupa’da devam etmek istemesi sarı-kırmızılıların iştahını kabartıyor.

KUPA KOLEKSİYONERİ: 9 YILDA 18 ZAFER

2017'den bu yana Manchester City formasıyla İngiltere ve Avrupa futboluna damga vuran Silva, başarılarla dolu bir kariyere sahip. Portekizli yıldızın müzesinde şu kupalar bulunuyor:

Kupa Sayı UEFA Şampiyonlar Ligi 1 Premier Lig Şampiyonluğu 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 1 FA Cup & Lig Kupası 2 ve 5 İngiltere Süper Kupası 3

Eğer transfer gerçekleşirse, Galatasaray tarihinin en kariyerli 10 numaralarından biri parçalı formayı sırtına geçirecek. Tüm gözler şimdi Silva ve menajerinden gelecek son kararda.