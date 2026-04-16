Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında, 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor’u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe, bu zorlu müsabakanın provasına hız kesmeden devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Asensio Çaykur Rizespor maçında oynacak mı? Teknik heyetten rapor geldi: Bir iyi, bir kötü haber! Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Marco Asensio'nun forma giymesi beklenmiyor ancak İsmail Yüksek sahalara döndü. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Marco Asensio'nun Rizespor maçında forma giymesi beklenmiyor. İsmail Yüksek sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalıştı. Milan Skriniar, bireysel antrenmanlarına devam ediyor.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik patron Domenico Tedesco gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanla kondisyon ve taktik depolayan sarı-lacivertlilerde, revirden gelen haberler gündemin ilk sırasına yerleşti.

SAHADA TAKTİK PROVALAR

Güne salonda yapılan core antrenmanıyla başlayan futbolcular, daha sonra yeşil sahaya çıkarak ısınma, çabukluk ve koordinasyon testlerinden geçti. Antrenmanın ana bölümünde iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla temposunu artırdı. Tedesco’nun yakından takip ettiği idman, kişiye özel bireysel çalışmalar ve taktiksel varyasyonlarla tamamlandı.

ASENSİO YETİŞMİYOR, İSMAİL SAHALARA DÖNDÜ

Sarı-lacivertli taraftarları üzen haber İspanyol yıldızdan geldi. Beşiktaş derbisinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Kayserispor deplasmanını kaçıran Marco Asensio’nun tedavisine devam ediliyor. Edinilen bilgilere göre tecrübeli ismin, Cuma günü oynanacak Rizespor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, orta saha kurgusu için sevindirici bir gelişme yaşandı. Bir süredir takımdan uzak kalan İsmail Yüksek, sakatlığını atlatarak idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı ve teknik ekibe "hazırım" mesajı verdi.

SKRİNİAR BİREYSEL PROGRAMDA

Sakatlık dönüşü risk edilmeyen Milan Skriniar ise aktif dinlenme sürecini saha çalışmalarına taşıdı. Deneyimli stoperin, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü bildirildi.