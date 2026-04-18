Okan Buruk'tan hakemle ilgili sert eleştiri! "Enteresan şeyler oluyor"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek puanını 71 yaptı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın hakemi Batuhan Kolak ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Hakemin bitmiş maçı yeniden başlattığını ve galibiyete sevinemediğini belirten Buruk, "Çok mutsuzum hakem performansından. Kafamda soru işaretleri var gelecek hafta" dedi.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 23:06

Trendyol 'de 30. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen kritik maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Lider Galatasaray, Ankara'da oynanan mücadeleyi Icardi ve Yunus'un golleriyle 2-1 kazanarak zirvede en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

HABERİN ÖZETİ

Okan Buruk'tan hakemle ilgili sert eleştiri! "Enteresan şeyler oluyor"

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası hakem performansını eleştirerek gelecek haftaki Fenerbahçe derbisi öncesi endişelerini dile getirdi.
Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının hakemi Batuhan Kolak'ı eleştirerek iyi hakemleri özlediklerini belirtti.
Buruk, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda bitmiş bir maçı yeniden başlattıklarını ifade etti.
Galatasaray Teknik Direktörü, Uğurcan'a gösterilen kartı ve iptal edilen Boey'in golünü enteresan bulduğunu söyledi.
Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili kafasında soru işaretleri olduğunu belirtti.
Buruk, ligde 4 puan farkla lider olmaktan mutlu olduklarını ancak şampiyon olmak için 4 maç kaldığını kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü , 2-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, konuşmasına maçın hakemi Batuhan Kolak'ı eleştirerek başladı. Buruk, "Gözlemci Halis hocayı gördüm, 'Sizi özledik' dedim. Gerçekten iyi hakemleri özledik. Bunu her hafta farklı hocalar farklı başkanlar farklı oyuncular söylüyor. İyi hakem performanslarını çok özledik" dedi.

"BİTMİŞ MAÇI YENİDEN BAŞLATTILAR"

Okan Buruk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bitmiş maçı yeniden başlattılar ama 2-1 kazanmasını bildik. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı çok erken bitmiş bir maç olacaktı. Sallai'ye gösterilen kartı ben kulübeden görüyorum, omuz omuza mücadeleyi onun görmeme şansı yok. Faul olmayan pozisyondan sarı kart. İyi oynayan oyuncumu çıkarmak zorunda kalıyorum. İkinci sarıyı gösterip atacak. Sezince çıkarıyorum. Oyuncular sadece oyuna odaklansın. Anlayamıyorum bu kadar!"

"Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim."

"Uğurcan'ın gördüğü kart... Adam yanlış baraj yaptırıyor. Uğurcan gösterince bunu, sarı kart gösteriyor. Bu 3. golümüz iptal edilen... Boey'in attığı gol, adamı düşürüyorlar, diyorlar ki 'Adam ofsaytta'... Düşürüyorlarsa penaltı. Kimse bunu konuşmuyor. Ofsayt mı değil mi bugün belli değil. Enteresan şeyler oluyor."

"KAFAMDA SORU İŞARETLERİ VAR GELECEK HAFTA"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile RAMS Park'ta oynayacakları mücadele ile ilgili de konuştu. Okan Buruk, şunları söyledi:

"Yine derbi var. Bundan önceki performanslar mutsuz etti. Kimse kimseyi istemiyor. Herkes hakemle ilgili bir şey olmasın ama herkes canının yanmamasını istiyor. Geçen sene Vincic geldi, çok kötü maç yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde kötü maç yönetti. Real Madrid'e gösterdiği kırmızı kart... Oradan gelen de iyi değil. Gördüklerini çalsınlar. Herkes bunu istiyor."

"'Hocam 3 senedir sen şampiyonsun, sen şikayet ediyorsun' diyorlar ama herkesin aleyhine hata yapıyorlar. Kazanıp kazanmama üzerinden yorumlamamak lazım. Aleyhime çok fazla hata var ama buna rağmen şampiyon oluyorum."

"Bile bile hata, hata olmuyor. Hakemlere güvenelim, destek olalım ama konsantre olsun onlar da... Çok mutsuzum hakem performansından. Kafamda soru işaretleri var gelecek hafta. Dün Rizespor da şikayet etti hakemden. Zor dönem. Maçın kalitesini artırmaya çalışacağız. 4 puan farktan mutluyuz."

"İkinci yarıda daha çok pozisyona girmeliydik. Kazanmamız gereken maçı kazandık. Böyle kazandık. 4 puan fark. Şampiyon olmak için 4 maç kaldı."

"Hafta içi oynamayanları kullanacağız. İlkay ve Lemina hastaydı. Dün kısa çalıştılar bizle. Lemina'yı oyunun devamında kullandık. Sakatlıklara hastalıklara göre bir kadro yapacağız. 4 gün var, diğer maça da 4 gün var. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. Bu turu geçince son maç son hafta öncesinde. Oraya kadar da bir dinlenme şansımız var. Fenerbahçe maçı bu sezonun en önemli maçı, Fenerbahçe için de aynı şekilde. Herkesin konuşacağı bir maç. Kendi sahamızda kazanmak isteyeceğiz. Puan farkını koruyalım diye düşünmeyeceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah tam kadro oluruz. Osimhen'i de hazırlamaya çalışacağız."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisiyle ilgili mesaj verdi! "Rakibimizin puan kaybetmesiyle..."
Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda kritik 3 puan! Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi
