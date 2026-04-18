Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Galatasaray, Ankara'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, karşılaşmayı Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün attığı gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

HABERİN ÖZETİ Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisiyle ilgili mesaj verdi! "Rakibimizin puan kaybetmesiyle..." Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 71'e yükseltti ve liderliğini pekiştirdi. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Yunus Akgün, maç sonu yaptığı açıklamada şampiyonluk hedeflerini ve 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili mesaj verdi. Galatasaray, 31. hafta maçında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Bu sonuçla puanını 71 yapan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmasının ardından zirvede puan farkını 4'e yükseltti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanı tüm hızıyla sürerken 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

YUNUS AKGÜN'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Galatasaray'a Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getiren gollerden birini atan Yunus Akgün, maçın ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan gelişmelerle başlayan Yunus, "Futboldan önce çok önemli şeyler var hayatta. Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da yaşanan dehşette hayatını kaybeden kardeşlerime rahmet diliyorum. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Genç kardeşlerim, öğretmenlerimiz... Onlar bizim geleceğimiz. Gerçekten biz çok üzüldük. İnşallah bu tekrarlanmaz." dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "İlk yarı bence iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Kalan her maç final, her maç çok zor. Gerçekten çok büyük emek veriyoruz. Her şeyin bilincindeyiz, beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğumuza yürüyoruz. Kolay değil ama bunu başaracak gücümüz ve kalitemiz var. En yakın rakibimize 4 puan farkla lideriz. İnşallah dediğim gibi 26. şampiyonluğumuzu camiamıza, taraftarımıza hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DERBİSİYLE İLGİLİ MESAJ VERDİ

Yunus Akgün, ligin 31. haftasında sahasında oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu.

Derbilerin her zaman çok özel olduğunu belirten Yunus, "Dün rakibimizin puan kaybetmesiyle bugün bizim kazanmamız çok önemliydi. 4 puan farkla sahada olacağız. Biz her şeyin farkındayız. Taraftarlarımızın desteğiyle, çok iyi mücadele edip galibiyeti onlara armağan etmek istityoruz. İnşallah şampiyon tekrar biz olacağız." dedi.

Attığı golün ardından sevincini yedek kulübesindeki Eren Elmalı ile paylaşması hakkında da konuşan Yunus, "Eren ile maçtan önce konuşmuştuk, 'Gol veya asist yaparsam sana geleceğim' diye söz vermiştim ona. Öyle bir kutlama yaptık. Hedeflerim var. Geçen sene gol ve asistte double-double yapmıştım. Bu sene de o hedefim var. Tabii ki istemediğim sakatlıklar yaşadım. Bu beni biraz psikolojik olarak da etkiledi diyebilirim. Tekrardan sahada takım arkadaşlarıma yardım edebilmek benim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum." dedi.