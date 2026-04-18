Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisiyle ilgili mesaj verdi! "Rakibimizin puan kaybetmesiyle..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek puanını 71 yaptı ve zirvede puan farkını 4'e yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan ve gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Galatasaraylı Yunus Akgün, "Dün rakibimizin puan kaybetmesiyle bugün bizim kazanmamız çok önemliydi. Taraftarlarımızın desteğiyle, çok iyi mücadele edip galibiyeti onlara armağan etmek istityoruz. İnşallah şampiyon tekrar biz olacağız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 22:35

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Galatasaray, Ankara'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, karşılaşmayı Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün attığı gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

HABERİN ÖZETİ

Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisiyle ilgili mesaj verdi! "Rakibimizin puan kaybetmesiyle..."

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Bu sonuçla puanını 71 yapan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmasının ardından zirvede puan farkını 4'e yükseltti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanı tüm hızıyla sürerken 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

YUNUS AKGÜN'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Galatasaray'a Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getiren gollerden birini atan Yunus Akgün, maçın ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan gelişmelerle başlayan Yunus, "Futboldan önce çok önemli şeyler var hayatta. Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da yaşanan dehşette hayatını kaybeden kardeşlerime rahmet diliyorum. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Genç kardeşlerim, öğretmenlerimiz... Onlar bizim geleceğimiz. Gerçekten biz çok üzüldük. İnşallah bu tekrarlanmaz." dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "İlk yarı bence iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Kalan her maç final, her maç çok zor. Gerçekten çok büyük emek veriyoruz. Her şeyin bilincindeyiz, beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğumuza yürüyoruz. Kolay değil ama bunu başaracak gücümüz ve kalitemiz var. En yakın rakibimize 4 puan farkla lideriz. İnşallah dediğim gibi 26. şampiyonluğumuzu camiamıza, taraftarımıza hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DERBİSİYLE İLGİLİ MESAJ VERDİ

Yunus Akgün, ligin 31. haftasında sahasında oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu.

Derbilerin her zaman çok özel olduğunu belirten Yunus, "Dün rakibimizin puan kaybetmesiyle bugün bizim kazanmamız çok önemliydi. 4 puan farkla sahada olacağız. Biz her şeyin farkındayız. Taraftarlarımızın desteğiyle, çok iyi mücadele edip galibiyeti onlara armağan etmek istityoruz. İnşallah şampiyon tekrar biz olacağız." dedi.

Attığı golün ardından sevincini yedek kulübesindeki Eren Elmalı ile paylaşması hakkında da konuşan Yunus, "Eren ile maçtan önce konuşmuştuk, 'Gol veya asist yaparsam sana geleceğim' diye söz vermiştim ona. Öyle bir kutlama yaptık. Hedeflerim var. Geçen sene gol ve asistte double-double yapmıştım. Bu sene de o hedefim var. Tabii ki istemediğim sakatlıklar yaşadım. Bu beni biraz psikolojik olarak da etkiledi diyebilirim. Tekrardan sahada takım arkadaşlarıma yardım edebilmek benim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.