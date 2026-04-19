CANLI MAÇ ANLATIMI | Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde kritik haftalara girilirken futbolseverler birbirinden önemli maçların oynanacağı haftada alınacak sonuçları merak ediyor.
Süper Lig'in 30. haftasında 64 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor ile 47 puanla 6. sırada bulunan RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Trabzon'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf 4-3'lük skorla Trabzonspor olmuştu.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, ligde bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.
Teknik direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir ise ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Harit, Selke
Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.