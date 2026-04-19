Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde kritik haftalara girilirken futbolseverler birbirinden önemli maçların oynanacağı haftada alınacak sonuçları merak ediyor.

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Trabzonspor ligde 64 puanla 3. sırada, RAMS Başakşehir ise 47 puanla 6. sırada yer alıyor. Karşılaşma Trabzon'da saat 20.00'de hakem Alper Akarsu'nun yönetimiyle başlayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 4-3 kazanmıştı. Trabzonspor ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. RAMS Başakşehir ise ligdeki son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'in 30. haftasında 64 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor ile 47 puanla 6. sırada bulunan RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Trabzon'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf 4-3'lük skorla Trabzonspor olmuştu.

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, ligde bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'İN SON DURUMU

Teknik direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir ise ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi, ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Harit, Selke

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.