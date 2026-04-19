Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! 15. kez mutlu sona ulaştılar

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. 2-2'lik eşitliğin bulunduğu serinin 5. ve son maçında nefesler tutuldu. VakıfBank, karşılaşmayı 3-1 kazanarak final serisini 3-2 kazanarak Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti. VakıfBank bu sonuçla ligde 15. kez mutlu sona ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 21:22

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi 5. ve son maçının heyecanı yaşandı. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Final serisinin 5. ve son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı.
VakıfBank, ilk seti 23-25 kaybederek 1-0 geriye düştü.
Ancak sonraki setleri 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanarak durumu 3-1'e getirdi.
Bu şampiyonlukla VakıfBank, Sultanlar Ligi'ndeki 15. şampiyonluğunu elde etti.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Final serisinde Fenerbahçe'nin sahasında oynanan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı. VakıfBank'ın sahasında oynanan serinin ikinci maçında ise gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe olmuştu.

VakıfBank'ın sahasında oynanan serinin üçüncü maçını kazanan ekip 3-1'lik skorla VakıfBank olmuştu. Sahasında oynanan serinin dördüncü maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe, durumu 2-2 yaparak seriyi şampiyonun belli olacağı beşinci maça taşımayı başarmıştı.

VAKIFBANK ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, 2-2'lik eşitliğin bulunduğu play-off final serisinin 5. ve son maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda kozlarını paylaştı.

Nefeslerin tutulduğu maça etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe oldu. Maçın ilk setini 25-23 kazanan sarı-lacivertliler, mücadelede 1-0 öne geçti. Maçın ikinci seti büyük heyecana sahne olurken seti 29-27 kazanan VakıfBank, maçta durumu 1-1'e getirdi.

Mücadelenin üçüncü setinde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-20 kazanarak maçta 2-1 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın son seti de büyük heyecana sahne oldu. Seti 25-19 kazanmayı başaran VakıfBank, maçı da 3-1 kazandı ve seride durumu 3-2'ye getirerek Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

VakıfBank, bu sonuçla Sultanlar Ligi'nde 15. kez mutlu sona ulaştı.

ETİKETLER
#Voleybol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.