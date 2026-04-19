Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi 5. ve son maçının heyecanı yaşandı. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! 15. kez mutlu sona ulaştılar Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Final serisinin 5. ve son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı. VakıfBank, ilk seti 23-25 kaybederek 1-0 geriye düştü. Ancak sonraki setleri 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanarak durumu 3-1'e getirdi. Bu şampiyonlukla VakıfBank, Sultanlar Ligi'ndeki 15. şampiyonluğunu elde etti.

Final serisinde Fenerbahçe'nin sahasında oynanan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı. VakıfBank'ın sahasında oynanan serinin ikinci maçında ise gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe olmuştu.

VakıfBank'ın sahasında oynanan serinin üçüncü maçını kazanan ekip 3-1'lik skorla VakıfBank olmuştu. Sahasında oynanan serinin dördüncü maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe, durumu 2-2 yaparak seriyi şampiyonun belli olacağı beşinci maça taşımayı başarmıştı.

VAKIFBANK ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, 2-2'lik eşitliğin bulunduğu play-off final serisinin 5. ve son maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda kozlarını paylaştı.

Nefeslerin tutulduğu maça etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe oldu. Maçın ilk setini 25-23 kazanan sarı-lacivertliler, mücadelede 1-0 öne geçti. Maçın ikinci seti büyük heyecana sahne olurken seti 29-27 kazanan VakıfBank, maçta durumu 1-1'e getirdi.

Mücadelenin üçüncü setinde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-20 kazanarak maçta 2-1 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın son seti de büyük heyecana sahne oldu. Seti 25-19 kazanmayı başaran VakıfBank, maçı da 3-1 kazandı ve seride durumu 3-2'ye getirerek Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

VakıfBank, bu sonuçla Sultanlar Ligi'nde 15. kez mutlu sona ulaştı.