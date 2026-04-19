Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! 15. kez mutlu sona ulaştılar

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi 5. ve son maçının heyecanı yaşandı. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.
Final serisinde Fenerbahçe'nin sahasında oynanan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı. VakıfBank'ın sahasında oynanan serinin ikinci maçında ise gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe olmuştu.
VakıfBank'ın sahasında oynanan serinin üçüncü maçını kazanan ekip 3-1'lik skorla VakıfBank olmuştu. Sahasında oynanan serinin dördüncü maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe, durumu 2-2 yaparak seriyi şampiyonun belli olacağı beşinci maça taşımayı başarmıştı.
VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, 2-2'lik eşitliğin bulunduğu play-off final serisinin 5. ve son maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda kozlarını paylaştı.
Nefeslerin tutulduğu maça etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe oldu. Maçın ilk setini 25-23 kazanan sarı-lacivertliler, mücadelede 1-0 öne geçti. Maçın ikinci seti büyük heyecana sahne olurken seti 29-27 kazanan VakıfBank, maçta durumu 1-1'e getirdi.
Mücadelenin üçüncü setinde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-20 kazanarak maçta 2-1 öne geçmeyi başardı.
Karşılaşmanın son seti de büyük heyecana sahne oldu. Seti 25-19 kazanmayı başaran VakıfBank, maçı da 3-1 kazandı ve seride durumu 3-2'ye getirerek Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.
VakıfBank, bu sonuçla Sultanlar Ligi'nde 15. kez mutlu sona ulaştı.