Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde 33. haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde lider Bursaspor ile 15. sıradaki Somaspor, Bursa'da karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ 2. Lig'de Bursaspor şampiyon! Yeşil-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'e yükseldi Bursaspor, Somaspor'u 5-1 mağlup ederek Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Bursaspor, 33. hafta maçında Somaspor'u evinde 5-1 yenerek puanını 77'ye çıkardı. Yeşil-beyazlılar, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri Emir Kaan Gültekin (2), Eyüp Akcan, Emre Sağlık ve Ertuğrul Furat kaydetti. Somaspor'un tek golünü Namık Barış Çelik attı. Taraftar grubu Teksas, maç için 40 bin kartonla bir koreografi hazırladı.

Bursaspor, 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadeleye en yakın takipçisi Aliağa FK'nin 6 puan önünde çıktı.

Teksas Taraftar Grubu, maç için farklı renklerden oluşan 40 bin kartonla koreografi hazırladı. Günler öncesinden planlanan çalışmayla Bursaspor taraftarı, statta adeta görsel şov yaptı.

Kulüp başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

Bu arada, stat hoparlörlerinden yaşanan son olaylardan dolayı şampiyonluk kutlaması olmayacağı, taraftarın da sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.

BURSASPOR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bursaspor, sahasında ağırladığı Somaspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten ve ligin bitimine bir hafta kala Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. ve 72. dakikalarda Emir Kaan Gültekin, 51. dakikada Eyüp Akcan, 65. dakikada Emre Sağlık ve 69. dakikada Ertuğrul Furat kaydetti. Maçta Somaspor'un tek golünü ise 86. dakikada Namık Barış Çelik attı.

BURSASPOR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, kötü günleri geride bırakıyor. Adeta kabus gibi bir dönem yaşayıp 2018-2019 sezonunda 1. Lig'e, ardından 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, yönetim değişikliğinin ardından adeta küllerinden doğdu.

Geçen sezon Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak üst lige yükselen Bursa temsilcisi, finansal ve sportif başarıyı da aynı anda elde etti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta da sezona favorilerden biri olarak başlayan yeşil-beyazlılar, ligin bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaştı.

BURSASPOR İLKİ BAŞARDI

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Türkiye'de tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan ilk takım olarak tarihe geçti.