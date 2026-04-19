Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarından birinde Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İrfan Can kornerden attı, Kasımpaşa kazandı! İstanbul ekibi Alanyaspor'u 1-0 yendi Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, İstanbul'da Corendon Alanyaspor'u İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın 60. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda topu doğrudan kaleye göndererek attığı golle Kasımpaşa öne geçti. Bu galibiyetle Kasımpaşa puanını 31'e yükseltirken, Alanyaspor 33 puanda kaldı. Kasımpaşa 31. haftada deplasmanda RAMS Başakşehir ile, Alanyaspor ise sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Mücadelenin 36. dakikasındaki Kasımpaşa atağında sol tarafta topu alan Benedyczak, pasını geriden gelen Ben Ouanes'e aktardı. Ben Ouanes kale önünde daha müsait durumdaki Diabate'ye topu gönderdi ancak Lima son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Maçın 42. dakikasında Kasımpaşa'da ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin direkt kaleye vuruşunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Lacivert-beyazlılarda sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Ben Ouanes topu arka direğe aşırttı. Bu noktada müsait durumdaki Benedyczak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

İlk yarının kalan dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa ile Alanyaspor, devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Karşılaşmanın 47. dakikasında soldan ceza sahasına giren Ruan'ın çaprazdan yakın direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Kasımpaşa, mücadelenin 60. dakikasında öne geçti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İrfan Can Kahveci, doğrudan kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 1-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Alanyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Kasımpaşa, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 31'e yükseltti. Alanyaspor ise ligdeki 9. yenilgisini yaşayarak 33 puanda kaldı.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Cuma günü deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise 31. hafta maçında 27 Nisan Pazartesi günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.