Emre Belözoğlu, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi! "İşimiz daha bitmedi"

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "İşimiz daha bitmedi, 4 maç 12 puan var önümüzde. Kasımpaşa'ya layık bir sezon sonu yaşatmak istiyoruz" dedi.

Emre Belözoğlu, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarından birinde Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, mücadeleyi ikinci yarıda İrfan Can Kahveci'nin köşe vuruşundan attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

Emre Belözoğlu, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi! "İşimiz daha bitmedi"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçın tek golü ikinci yarıda İrfan Can Kahveci'nin köşe vuruşundan geldi.
Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 31'e yükseltirken, Alanyaspor 33 puanda kaldı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, oyuncularını tebrik ederek son 7 haftada rakiplerine üstünlük kurduklarını belirtti.
Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'nin hem iyi insan hem de iyi bir futbolcu olduğunu vurguladı ve milli takıma hazır göndereceklerini ifade etti.
Kasımpaşa, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 31 yaptı. Alanyaspor ise ligdeki 9. yenilgisini yaşayarak 33 puanda kaldı.

Emre Belözoğlu, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi! "İşimiz daha bitmedi"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı.

Emre Belözoğlu, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi! "İşimiz daha bitmedi"

Son 7 haftadır rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardıklarını aktaran Emre Belözoğlu, "Çalıştığımız ne varsa uygulamaya çalışan iyi niyetli bir oyuncu grubuna sahibim. Kötü başladık ama sonrasında istediğimizi uygulayan bir takım ortaya çıktı. Son 7 haftada tüm rakiplerimize karşı üstünlük kurmayı başardık. Çok çalışıyoruz. İşimiz daha bitmedi, 4 maç 12 puan var önümüzde. Kasımpaşa'ya layık bir sezon sonu yaşatmak istiyoruz. Tüm oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor'a da başarılar dilerim." diye konuştu.

Emre Belözoğlu, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi! "İşimiz daha bitmedi"

"MİLLİ TAKIMA HAZIR ŞEKİLDE GÖNDERECEĞİZ"

Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'nin performansına ilişkin ise şunları kaydetti:

"İrfan Can'a karşı rakip olarak da oynadım. O günden itibaren ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini öngörmüştük. Ben Başakşehir'deyken bir yatırım yapıldı ve bizim de fikrimiz alınmıştı. Fenerbahçe'yi tercih ederken de oradaydım. Bugün burada yaşadığımız abilik, arkadaşlık ilişkisine binaen bana karşı sevgisinin olduğunu biliyorum. Milli takıma hazır şekilde göndereceğiz. Hem iyi insan hem iyi futbolcu. Çok önemli, değerli bir futbolcu. Son 3 haftadır çok iyi oynuyor. Büyük oyuncuları diğer oyunculardan ayıran en büyük özellik nerede güçlü ve zayıflar bunları çok iyi bilmeleri."

