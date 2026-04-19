Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçlarından birinde Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Mücadele, ikinci yarıda İrfan Can Kahveci'nin köşe vuruşundan attığı golle Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ Joao Pereira, Kasımpaşa mağlubiyetiyle ilgili konuştu! "Bugün utanıyorum" Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin golüyle Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, takımının sahada hiçbir şey yapmadığını ve utanç duyduğunu belirtti. Pereira, takımının kötü bir performans sergilediğini ve duran toptan gol yediklerini ifade etti. Teknik direktör, oyuncularının üst üste üç pas yapamadığını ve kaybetmeyi hak ettiklerini söyledi. Joao Pereira, oyuncularıyla ligin bitmediği ve ligde kalma mücadelesi konusunda bir konuşma yapacağını belirtti. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 31'e yükseltirken, Alanyaspor 33 puanda kaldı.

Kasımpaşa, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 31 yaptı. Alanyaspor ise ligdeki 9. yenilgisini yaşayarak 33 puanda kaldı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Pereira, karşılaşmada hiçbir şey yapmadıklarını belirtti.

İki takımın da kötü oynadığını dile getiren Pereira, "Bugün utanıyorum çünkü sahada hiçbir şey yapmadık. Bugün aslında iki takım için de kötü bir maçtı, iyi performans sergileyemediler. Net pozisyon yoktu, pas oyunu yoktu. İki tarafta kötüydü. Biz rakipten daha kötüydük ve duran toptan yediğimiz golle mağlup ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaybetmekten değil, kötü performanstan dolayı mutsuz olduğunu anlatan Pereira, şöyle devam etti:

"Utanıyorum ama utancımın kaynağı kaybetmemiz değil. Sonuçta ilk kez kaybetmiyoruz. Bazen kaybettiğimiz o maçlardan sonra mutluydum. Oyuncularımı savunacak bir şeyim yok elimde. İyi kararlar veremedik ve hata onlarda. Bunu kabul etmeleri gerekiyor. Üst üste 3 pas yapamadık ve kaybetmeyi hak ettik. Kasımpaşa da hak etmedi aslına bunu söyleyebilirim ama genel bakarsak biz daha da hak etmedik. Oyuncularla bu konuda bir konuşmamız olacak. Ligin bittiğini mi düşünüyorlar bilmiyorum ama lig bitmedi. Kupaya mı odaklandılar onu da bilmiyorum. Taktik olarak rakip beklediğimizden farklı bir şey yapmadı, bu kadar kötü futbol sergilememiz imkansız."