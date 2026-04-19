Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi! Mavi-beyazlılar, 5 yılın ardından Süper Lig'e döndü

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligin 36. haftasında birbirini ilgilendiren 9 müsabaka aynı saatte oynandı.
Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bodrum FK ile lider Erzurumspor FK, Bodrum'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Erzurumspor FK'nin golünü 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu atarken Bodrum FK'nin golü 55. dakikada Ali Habeşoğlu'ndan geldi.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanından 1 puan alarak puanını 79 yaptı ve ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükseldi.
Erzurumspor FK, en son 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. Söz konusu sezonu 18. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen mavi-beyazlılar, 5 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e döndü.
Geçen aralık ayının sonlarında başlayan seriyle üst üste 12 maç kazanan ve bu serisi Ümraniyespor deplasmanında yaşadığı 3-1'lik mağlubiyetle sona eren Erzurumspor FK, 12 müsabakalık periyotta rakip fileleri 38 kez havalandırıp kalesinde sadece 3 gol gördü.
İç sahada Kazım Karabekir Stadı'nı adeta bir "kale"ye çeviren Erzurum temsilcisi, son maçlarında taraftarının da desteğiyle ligin bitimine az bir süre kala kritik puanlar topladı. Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Amedspor'u 2-0 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, aldığı bu galibiyetlerle sahasındaki gücünü perçinledi.
Sadece Erzurum'da değil, dış sahada da rakiplerine şans tanımayan Erzurumspor FK, ligin 32. haftasında yine şampiyonluk mücadelesi veren takipçilerinden Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda kritik virajı dönmeyi başardı.
Son olarak 34. hafta mücadelesinde konuk olduğu İstanbulspor'u Sylla'nın son dakikalarda bulduğu golle 1-0 geçmeyi başaran Erzurumspor FK, en yakın takipçilerinin puan kaybı yaşadığı haftada liderliğini sağlamlaştırdı.
Erzurumspor FK, son 2 haftada ise sahasında Bandırmaspor ve deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.