Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligin 36. haftasında birbirini ilgilendiren 9 müsabaka aynı saatte oynandı.

HABERİN ÖZETİ Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi! Mavi-beyazlılar, 5 yılın ardından Süper Lig'e döndü Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçları sonucunda Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanından aldığı 1 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Erzurumspor FK, Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak puanını 79'a çıkardı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükseldi. Mavi-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan sonra 5 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e döndü. Erzurumspor FK, geçen aralık ayının sonlarından itibaren başlayan seride üst üste 12 maç kazandı. Kulüp, son 2 haftada sahasında Bandırmaspor ve deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bodrum FK ile lider Erzurumspor FK, Bodrum'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Erzurumspor FK'nin golünü 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu atarken Bodrum FK'nin golü 55. dakikada Ali Habeşoğlu'ndan geldi.

ERZURUMSPOR FK, SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanından 1 puan alarak puanını 79 yaptı ve ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükseldi.

5 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

Erzurumspor FK, en son 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. Söz konusu sezonu 18. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen mavi-beyazlılar, 5 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e döndü.

SON 18 HAFTADA VİTESİ YÜKSELTTİ

Geçen aralık ayının sonlarında başlayan seriyle üst üste 12 maç kazanan ve bu serisi Ümraniyespor deplasmanında yaşadığı 3-1'lik mağlubiyetle sona eren Erzurumspor FK, 12 müsabakalık periyotta rakip fileleri 38 kez havalandırıp kalesinde sadece 3 gol gördü.

İç sahada Kazım Karabekir Stadı'nı adeta bir "kale"ye çeviren Erzurum temsilcisi, son maçlarında taraftarının da desteğiyle ligin bitimine az bir süre kala kritik puanlar topladı. Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Amedspor'u 2-0 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, aldığı bu galibiyetlerle sahasındaki gücünü perçinledi.

Sadece Erzurum'da değil, dış sahada da rakiplerine şans tanımayan Erzurumspor FK, ligin 32. haftasında yine şampiyonluk mücadelesi veren takipçilerinden Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda kritik virajı dönmeyi başardı.

Son olarak 34. hafta mücadelesinde konuk olduğu İstanbulspor'u Sylla'nın son dakikalarda bulduğu golle 1-0 geçmeyi başaran Erzurumspor FK, en yakın takipçilerinin puan kaybı yaşadığı haftada liderliğini sağlamlaştırdı.

Erzurumspor FK, son 2 haftada ise sahasında Bandırmaspor ve deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.