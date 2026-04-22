Ferdi Kadıoğlu, Chelsea'yi boş geçmedi! Premier Lig'de bu sezon ilki başardı

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta maçında Brighton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brighton, mücadelenin 3. dakikasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ferdi böylece bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve devre arasına Brighton'ın 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın 56. dakikasında Brighton'da Hinshelwood skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 90+1. dakikasında Welbeck'in attığı golle Brighton, Chelsea'yi 3-0 yenmeyi başardı.

Brighton bu sonuçla Premier Lig'de puanını 50'ye yükseltti. Chelsea ise bu yenilgiyle 48 puanda kaldı.

Brighton, Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak. Chelsea ise 35. hafta maçında sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.