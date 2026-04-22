Editor
 | Yasin Aşan

Ferdi Kadıoğlu, Chelsea'yi boş geçmedi! Premier Lig'de bu sezon ilki başardı

Premier Lig'de Brighton, sahasında ağırladığı Chelsea'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 3. dakikasında Chelsea filelerini havalandırarak bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü attı.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 00:31

İngiltere 'de 34. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Brighton'da forma giyen milli oyuncu , karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

İngiltere Premier Lig'de Brighton, Chelsea'yi Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 3-0 mağlup etti.
Brighton, Chelsea karşısında 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.
Maçın 56. dakikasında Hinshelwood skoru 2-0'a getirdi.
90+1. dakikada Welbeck'in golüyle Brighton, Chelsea'yi 3-0 yendi.
Bu sonuçla Brighton 50 puana yükselirken, Chelsea 48 puanda kaldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Brighton, mücadelenin 3. dakikasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ferdi böylece bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve devre arasına Brighton'ın 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın 56. dakikasında Brighton'da Hinshelwood skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 90+1. dakikasında Welbeck'in attığı golle Brighton, Chelsea'yi 3-0 yenmeyi başardı.

Brighton bu sonuçla Premier Lig'de puanını 50'ye yükseltti. Chelsea ise bu yenilgiyle 48 puanda kaldı.

Brighton, Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak. Chelsea ise 35. hafta maçında sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

