Ekonomi
2 milyon TL KOSGEB destek başvurusu şartları neler?

KOSGEB’in 2026 yılı 2. dönem Girişimci Destek Programı için başvuru süreci başladı. 20 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek müracaatlarda girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar finansal destek sunulacak, kadın ve genç girişimciler için ise ilave kaynak imkânı sağlanacak. Geri ödemeli desteklerde faiz ya da komisyon kesintisi uygulanmayacak. Geri ödeme takvimi ise 36 aylık program süresinin sona ermesinin ardından başlayacak. Peki, 2 milyon TL KOSGEB desteğine başvuru şartları nelerdir?

KOSGEB, 2026 yılı ikinci dönem Girişimci Destek Programı çerçevesinde yeni başvuruları kabul etmeye başladı. Türkiye genelinde iş kurmak ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler, 20 Nisan ile 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında programa müracaat edebilecek. Program kapsamında uygun görülen projelere 2 milyon TL’ye kadar mali destek verilecek. Başvurular, sektör bazlı oluşturulan kurullarda KOSGEB uzmanları, akademisyenler ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek. Türkiye çapında ilk 1000 proje ile iller düzeyinde ilk 6 proje jüri aşamasına davet edilecek. Kurul ve jüri puanlarının ortalamasının ardından ülke genelinde ilk 500 proje ile il bazında ilk 3 proje destek almaya hak kazanacak.

KOSGEB, 2026 yılı ikinci dönem Girişimci Destek Programı kapsamında yeni başvuruları 20 Nisan - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul etmeye başladı.
Program kapsamında uygun görülen projelere 2 milyon TL'ye kadar mali destek verilecek.
Destek paketinde personel giderleri, makine ve ekipman alımları, yazılım, eğitim, danışmanlık gibi harcamalar bulunuyor.
İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarındaki işletmeler başvurabilecek.
İş Kurma Desteği'ne başvuracak işletmelerin 0-1 yaş aralığında, İş Geliştirme Desteği için ise 0-3 yaş aralığında olması gerekiyor.
KOSGEB, kadın ve genç girişimcilere yönelik Kredi Finansman Desteği kapsamında 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunacak.
İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ ÜST SINIR NE KADAR?

Girişimci Destek Programı kapsamında işini kurmak ve büyütmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar katkı sağlanacak. İş Geliştirme Desteği çerçevesinde girişimcilere 1,5 milyon TL’ye kadar, yüzde 80 oranında geri ödemeli finansman sunulacak. Kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını girişimciler için destek üst limiti 150 bin TL artırılacak. Böylece belirlenen gruplar açısından finansmana erişim daha kolay hale gelecek. Destek paketinde personel giderleri, makine ve ekipman alımları, kalıp, yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına yönelik harcamalar da bulunuyor.

HANGİ SEKTÖRLER BAŞVURABİLECEK?

2026 destek çağrısı; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet yürüten işletmeleri kapsayacak. İş Kurma Desteği’ne başvuracak işletmelerin 0-1 yaş aralığında bulunması gerekiyor. İş Geliştirme Desteği için ise ilgili NACE kodlarında faaliyet gösteren ve 0-3 yaş aralığında yer alan işletmeler başvuru hakkı elde edecek. Ayrıca işletmelerin KOSGEB veri tabanında aktif kaydının bulunması ve işletme beyanlarının güncel olması şart koşulacak. KOSGEB, kadın ve genç girişimcilere yönelik Kredi Finansman Desteği kapsamında 1 milyon TL’ye kadar işletme sermayesi desteği sunacak. Krediler, protokol imzalanan bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Finansman maliyetinin yüzde 50’si kurum tarafından karşılanacak, azami vade süresi ise 36 ay olarak uygulanacak. Ayrıca talep eden kadın ya da genç girişimciler yalnızca kredi desteği için başvuruda bulunabilecek. Jüri değerlendirmesinde 50 puan ve üzeri almasına rağmen sıralamaya giremeyen adaylar da bu imkândan faydalanabilecek.

