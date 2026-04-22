450 bin suçluya biyometrik takip: Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak

Adalet Bakanlığı, denetimli serbestlik tedbirleri kapsamında biyometrik takip uygulamasına geçiyor. Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanması planlanan sistemle birlikte 450 bin suçlunun anlık konum ve biyometrik veri tespiti yapılacak. Kurallara uymayana sistem otomatik uyarı verecek.

Adalet Bakanlığının uzun süredir gündeminde bulunan tedbirlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS) ihale safhasına geldi.

Adalet Bakanlığı'nın denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması için geliştirdiği Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS) ihale aşamasına geldi.
Mevcut sistemle 3 bin kişi takip edilirken, BİOSİS ile 450 bin yükümlü izlenebilecek.
Sistem, yükümlülerin kendi elektronik cihazları üzerinden biyometrik doğrulama ve GPS ile takip edilmesini sağlayacak.
Bu proje, ek donanım ve saha personeli ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyetleri düşürecek.
Dünyada ilk defa Türkiye'de uygulanacak olan proje, bildirimlerle anlık konum ve biyometrik veri tespiti yapacak.
Kamu yararına çalışma ve imza yükümlülüğü gibi süreçlerde polis merkezine gitme zorunluluğu kalkacak, personel tasarrufu sağlanacak.
Kısıtlı bölge ihlallerinde otomatik uyarı veren sistem, daha az müdahaleci bir yapı sunacak.
450 BİN KİŞİ İZLENEBİLECEK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; bakanlığın 2025 yılı faaliyet raporuna göre, mevcut 4 farklı elektronik izleme ünitesiyle sadece 3 bin kişi takip edilebilirken, BİOSİS sayesinde 450 bin yükümlünün tamamına yakını izlenebilecek.

BİYOMETRİK DOĞRULAMA VE GPS SİSTEMİYLE TASARRUF

Yükümlülerin kendi elektronik cihazları üzerinden biyometrik doğrulama ve GPS ile takip edileceği sistem, ek donanım ve saha personeli ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyetleri düşürecek.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Dünyada ilk defa Türkiye’de uygulanması planlanan proje kapsamında sistem yükümlülere gönderilen bildirimlerle anlık konum ve biyometrik veri tespiti yapacak.

TAKİP SİSTEMİ SUÇ EĞİLİMİNİ AZALTACAK

Kamu yararına çalışma ve imza yükümlülüğü gibi süreçlerde polis merkezine gitme zorunluluğu kalkarken, personel tasarrufu sağlanacak. Kısıtlı bölge ihlallerinde otomatik uyarı veren sistem, insan onuruna saygılı ve daha az müdahaleci bir yapı sunacak.

Takip edilme psikolojisinin suç eğilimini azalttığı vurgulanan raporda, projenin toplum güvenliğini artıracağı belirtildi.

