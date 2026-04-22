450 bin suçluya biyometrik takip: Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adalet Bakanlığının uzun süredir gündeminde bulunan denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS) ihale safhasına geldi.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; bakanlığın 2025 yılı faaliyet raporuna göre, mevcut 4 farklı elektronik izleme ünitesiyle sadece 3 bin kişi takip edilebilirken, BİOSİS sayesinde 450 bin yükümlünün tamamına yakını izlenebilecek.
Yükümlülerin kendi elektronik cihazları üzerinden biyometrik doğrulama ve GPS ile takip edileceği sistem, ek donanım ve saha personeli ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyetleri düşürecek.
Dünyada ilk defa Türkiye’de uygulanması planlanan proje kapsamında sistem yükümlülere gönderilen bildirimlerle anlık konum ve biyometrik veri tespiti yapacak.
Kamu yararına çalışma ve imza yükümlülüğü gibi süreçlerde polis merkezine gitme zorunluluğu kalkarken, personel tasarrufu sağlanacak. Kısıtlı bölge ihlallerinde otomatik uyarı veren sistem, insan onuruna saygılı ve daha az müdahaleci bir yapı sunacak.
Takip edilme psikolojisinin suç eğilimini azalttığı vurgulanan raporda, projenin toplum güvenliğini artıracağı belirtildi.