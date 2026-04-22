Canvermezler dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Tabii'nin yeni dizisi Cansever ekranlara bomba gibi geliyor

TRT’nin dijital platformu tabii uygulamasının yeni sezon projelerine eklenmesi beklenen Canvermezler dizisi, farklı öyküsü ve iddialı oyuncu kadrosuyla şimdiden ilgileri üzerine çekiyor. Erkek başrol oyuncularından ödüllü isim Burak Dakak'ın rol aldığı iddialı yapım geçmişle yüzleşme, sırlar ve içsel çatışmaların etrafında şekillenen anlatımıyla dikkat çekiyor. Peki TRT'nin Tabii uygulamasında yayınlanacak olan Canvermezler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

CANVERMEZLER DİZİSİNDE NE ANLATILACAK?

1930’lu dönemlerde İstanbul’unda geçen dram ve gizem dolu bir öyküyü izleyiciye taşıması beklenen dizi; o yılların sosyal yaşantısını, ticaretini ve insan ilişkilerini odak merkezi yaparken, geçmişin karanlık sırlarının bugüne etkisini gün yüzüne çıkaracak.

Canvermezler dizisinin senaryosunda, İstanbul’un saygın tüccarlarından olan Ali Nail isminde bir karakter bulunuyor. Hayatının en şahşahlı evresini geçiren Ali Nail, nişanlısı Seyyan ile hayatlarını birleştirmek istiyor. Bunun içinde birtakım evlilik hazırlıklarına giriyor.

Ancak, geçmişten gelen sürpriz bir haber karakterler üzerinde derin bir sarsıntı meydana getiriyor. Gizemli bir kadın olan Meliha’dan aldığı mektup, Ali Nail’in hayatını altüst etmeye yetiyor.

Gelen bu mektuptan sonra Ali Nail, senelerdir karşılaşmaktan korktuğu anılarla ve sırlarla hesaplaşmak mecburiyetinde kalıyor.

CANVERMEZLER DİZİSİ OYUNCULARI BELLİ Mİ? İŞTE CANVERMEZLER'İN SÜRPRİZ İSİMLERİ!

Tabii kanalında yakın zamanda yayınlanması beklenen Canvermezler dizisinin oyuncu kadrosu, genç yetenekler ile usta isimleri bir noktada buluşturuyor.

İzlenme rekorları kıracağı ön görülen dizinin en önemli karakterlerinden Ali Nail’in nişanlısı Seyyan'ı ekranların genç ve yetenekli ismi Lidya Atlik üstleniyor.

Dizinin oyuncu ekibinde yer alan diğer isimler ve karakterleri ise şöyledir:

Murat Garipağaoğlu – Hasan Baki

Şahin Irmak – Demir Müşir

Umut Karadağ – Komiser Namık

Nizam Namidar – Lütfi

Taner Turan – Hasip

Ebru Aykaç – Nazire

CANVERMEZLER DİZİSİ KAÇ BÖLÜM YAYINLANACAK?

Yönetmenliğini Murat Zaloğlu'nun yaptığı senaryosunu ise Emre Konuk'un üstlendiği Canvermezler dizisi toplamda 10 bölüm olmak üzere TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşacak.

1930'lu yılların atmosferini izleyiciye geçiren Canvermezler dizisi detaylı sanat yönetimi ve mekân seçimleriyle o dönemdeki ruhu izleyiciye güçlü şekilde aktarılması planlanıyor.