Gündem
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

İsa Aras Mersinli'nin annesinin tutuklanma sebebi açıklandı!

Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile 1’i öğretmen 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. Mersinli’nin tutuklanmasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 11:03

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında bir öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi. Vahşeti gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ise psikologların uyarılarını dikkate almadığı gerekçesi ile gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Anne Mersinli’nin tutuklanmasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin ardından, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli, oğlunun psikolojik sorunları için doktor tavsiyelerine uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin iki psikoloğun daha önceki tarihlerde çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu teşhis ve önerilerine rağmen annesi P.P.M.'nin bu tıbbi destek için psikiyatri polikliniklerine başvurmadığı tespit edilmiştir.
Bu durumun, failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli P.P.M.'nin somut olaydaki ihmali eylemi ve bu ihmal neticesi oluşan neticenin vahameti hususları dikkate alınarak tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmiştir.
Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgu neticesi P.P.M.'nin tutuklanmasına karar verilmiştir.
TUTUKLAMA NEDENİ AÇIKLANDI: UYARILARI DİKKATE ALMAMAK

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Olayın faili İsa Aras Mersinli’nin, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgeler ilgili sağlık kuruluşlardan temin edilmiştir. Bu evrakların yapılan incelenmesi neticesinde, resmi ve özel iki farklı kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İsa Aras Mersinli’nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M.’nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığı ve bu şekilde failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiği tespit olunmuştur.

Bu doğrultuda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli P.P.M.’nin somut olaydaki ihmali eylemi ve bu ihmal neticesi oluşan neticenin vahameti hususları dikkate alınarak tutuklaması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevki yapılmıştır. Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan sorgu neticesi P.P.M.’nin tutuklanmasına karar verilerek şüphelinin ceza infaz kurumlarına teslimi sağlanmıştır.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4A, 4B, 4C Emeklilere ÖTV’siz araç kabul edildi mi, ne zaman yasalaşacak? ÖTV’siz alınabilecek araçlar
AKOM, İstanbul için gün verdi! Önce kuvvetli sağanak, sonra bahar: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek
Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan dikkat çeken tercih
İsa Karakaş 'asgari ücrete ara zam' için yasaya dikkat çekti: Güncellenmesi mecburi
Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesiyle ilgili vahim iddia! Öğretmenlerin uyarılarına kulak bile asmamış
İsa Aras Mersinli'nin rehber öğretmeninden şoke eden ifade: 'Ekran bağımlısıydı, okulu sevmezdi'
