Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İsa Aras Mersinli'nin rehber öğretmeninden şoke eden ifade: 'Ekran bağımlısıydı, okulu sevmezdi'

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul baskınında, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu ve rehber öğretmeninin kan donduran ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 10:45

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde infiale sebep olan okul saldırısına dair soruşturma derinleşiyor. Babasına ait 5 silahla okulu kana bulayan, 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni ile rehber öğretmeninin teşhis tutanağındaki beyanları, trajedinin perde arkasındaki ihmalleri ve zanlının psikolojik durumunu ortaya koydu.

HABERİN ÖZETİ

İsa Aras Mersinli'nin rehber öğretmeninden şoke eden ifade: 'Ekran bağımlısıydı, okulu sevmezdi'

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM NEDENİ KESİCİ ALET YARALANMASI

Otopsi raporuna göre, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin ateşli silahla değil, kesici/delici alet yaralanmasına bağlı bir dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Raporda, zanlının büyük damar yaralanması geçirdiği ve buna bağlı gelişen kan kaybı neticesinde öldüğü kaydedildi.

"OKULDAN HEP KAÇMAK İSTERDİ"

Saldırganın cansız bedenini teşhis eden Rehber Öğretmen Ejder İ., ifadesinde Mersinli’nin 5. sınıftan itibaren sorunlu bir profil çizdiğini belirtti. Aileyle sürekli iletişimde olduklarını vurgulayan öğretmen, şu ifadeleri kullandı: "Öğrencide ciddi bir ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmeyi hiç istemez, geldiği zamanlarda ise bir an önce gitmenin yollarını arardı."

OLAY ANI: "TRAFO PATLADI SANDIK"

Rehber öğretmenin ifadesi, saldırı anında okulda yaşanan büyük şaşkınlığı da gözler önüne serdi. Silah seslerini başlangıçta teknik bir arıza sanan Ejder İ., dehşet anlarını şöyle anlattı: "Üst katlarda düzeni sağlarken bir anda sesler gelmeye başladı. Öğrenciler 'trafo patladı' deyince şalterleri kapatmaya koştum. Yukarı çıktığımda İsa bize doğru geliyordu. Elinde o an silah yoktu. Diğer öğretmen arkadaşlarla birlikte şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdik. O sırada üzerinden bir şarjör düştü. Yaralı öğrencilere yardım etmek için oradan ayrıldım. Geri döndüğümde İsa'nın hemen yanında tahta saplı bir bıçak duruyordu. Sonrasında neler yaşandığını tam olarak bilmiyorum."

Polis başmüfettişi olan babasının silahlarıyla dehşet saçan Mersinli’nin yakalanma anında olay yerinde 40-50 kişinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.