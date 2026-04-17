Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde infiale sebep olan okul saldırısına dair soruşturma derinleşiyor. Babasına ait 5 silahla okulu kana bulayan, 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni ile rehber öğretmeninin teşhis tutanağındaki beyanları, trajedinin perde arkasındaki ihmalleri ve zanlının psikolojik durumunu ortaya koydu.

HABERİN ÖZETİ İsa Aras Mersinli'nin rehber öğretmeninden şoke eden ifade: 'Ekran bağımlısıydı, okulu sevmezdi' Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulda meydana gelen ve 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırganın ölümü ve psikolojik durumuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Otopsi raporuna göre, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni kesici/delici alet yaralanmasına bağlı dış kanama olarak belirlendi. Rehber öğretmenin ifadesine göre, saldırganın ciddi bir ekran bağımlılığı vardı ve okula gelmeyi hiç istemiyordu. Olay anında silah seslerini ilk başta 'trafo patladı' sanan rehber öğretmen, saldırganı diğer öğretmenlerle birlikte etkisiz hale getirdiklerini belirtti. Saldırganın babasına ait 5 silahla okula girdiği ve yakalanma anında olay yerinde 40-50 kişinin bulunduğu kaydedildi.

OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM NEDENİ KESİCİ ALET YARALANMASI

Otopsi raporuna göre, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin ateşli silahla değil, kesici/delici alet yaralanmasına bağlı bir dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Raporda, zanlının büyük damar yaralanması geçirdiği ve buna bağlı gelişen kan kaybı neticesinde öldüğü kaydedildi.

"OKULDAN HEP KAÇMAK İSTERDİ"

Saldırganın cansız bedenini teşhis eden Rehber Öğretmen Ejder İ., ifadesinde Mersinli’nin 5. sınıftan itibaren sorunlu bir profil çizdiğini belirtti. Aileyle sürekli iletişimde olduklarını vurgulayan öğretmen, şu ifadeleri kullandı: "Öğrencide ciddi bir ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmeyi hiç istemez, geldiği zamanlarda ise bir an önce gitmenin yollarını arardı."

OLAY ANI: "TRAFO PATLADI SANDIK"

Rehber öğretmenin ifadesi, saldırı anında okulda yaşanan büyük şaşkınlığı da gözler önüne serdi. Silah seslerini başlangıçta teknik bir arıza sanan Ejder İ., dehşet anlarını şöyle anlattı: "Üst katlarda düzeni sağlarken bir anda sesler gelmeye başladı. Öğrenciler 'trafo patladı' deyince şalterleri kapatmaya koştum. Yukarı çıktığımda İsa bize doğru geliyordu. Elinde o an silah yoktu. Diğer öğretmen arkadaşlarla birlikte şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdik. O sırada üzerinden bir şarjör düştü. Yaralı öğrencilere yardım etmek için oradan ayrıldım. Geri döndüğümde İsa'nın hemen yanında tahta saplı bir bıçak duruyordu. Sonrasında neler yaşandığını tam olarak bilmiyorum."

Polis başmüfettişi olan babasının silahlarıyla dehşet saçan Mersinli’nin yakalanma anında olay yerinde 40-50 kişinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.