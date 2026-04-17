Dolar ve euro yükselişte! İşte 17 Nisan’da döviz kurlarında son durum...

ABD, İsrail ve İran arasında yükselen jeopolitik gerilimin etkisiyle döviz kurlarında dalgalı seyir sürüyor. Ateşkes beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte piyasalarda risk algısı artarken, dolar ve euro haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Dün 44,7440 TL seviyelerinde işlem gören dolar, bugün 44,8042 TL seviyesinden güne başladı. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketini sürdüren dolar kuru, şu anki verilere göre 44,86 seviyelerinde yatırımcıların yakın takibinde olmayı sürdürdü.
Euro cephesinde de benzer bir tablo dikkat çekti. Dün 52,9261 TL seviyelerinde seyreden euro, bugün 52,87 TL bandında işlem görüyor.
DOLAR NE KADAR?
Alış: 44,86 TL
Satış: 44,85 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 52,87 TL
Satış: 52,88 TL