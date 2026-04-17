Altın düşüşe geçti! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Nisan güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Cuma günü altın fiyatları düşüşte. Yatırımcılar piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Ons altın ne kadar? İşte 17 Nisan 2026 Cuma güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.794,31 dolar
Satış: 4.794,90 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.281,75 TL
Satış: 6.333,65 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.920 TL
Satış: 45.5126 TL
TAM ALTIN
Alış: 44.212 TL
Satış: 45.080 TL
YARIM ALTIN
Alış: 22.512 TL
Satış: 22.895 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.253 TL
Satış: 11.413 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.912,41 TL
Satış: 6.913,29 TL