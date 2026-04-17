Türkiye’de milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Nevruz’unda resmi tatil olarak kutlanmasına yönelik yeni adımlar atılırken 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak öne çıkıyor. Şanlıurfa’da ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan saldırıların ardından okullar 2 gün süreyle tatil edilmişti. Normal şartlarda resmi tatillerde okullar kapalı olurken resmi törenler düzenleniyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nda daha önceki yıllarda başta üniversiteler, okullar, bankalar, kargo firmaları, eczaneler, nüfus müdürlükleri, aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok kamu kurumu kapalıydı. İl genelinde okullarda polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırırken 23 Nisan kararı bekleniyor. Peki 23 Nisan okullar tatil mi, iptal mi oldu? İşte, detaylar…

HABERİN ÖZETİ 23 Nisan iptal mi, resmi tatil mi olacak? 23 Nisan okullar ve kamu kurumları kapalı mı olacak? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iptal edilmediği ve okulların tatil olacağı, ayrıca toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtiliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iptal olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğundan okullar kapalı olacak. 23 Nisan'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bunun yanı sıra 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim'de de okullar resmi tatil olduğundan kapalı olacak.

23 NİSAN İPTAL Mİ OLDU, RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın iptal olmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nda aksi bir karar alınmadığı durumunda okullarda toplu halde törenler düzenlenecek. İstiklal Marşı’nın okunması, bayrak çekme töreni, şiir vb. etkinlikler kesintiye uğramayacak. Okullarda alınan güvenlik önlemlerinin 23 Nisan Perşembe günü artırılarak törenlerin düzenlenmesi bekleniyor.

23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğundan okullar kapalı olacak. Perşembe günü İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, kreşler, anaokulları ve diğer eğitim kurumları eğitim faaliyetlerine ara verecek. 23 Nisan’ın yanı sıra önümüzdeki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar resmi tatil olduğundan kapalı olacak.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Resmi gazete kararına göre vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLAR KAPALI OLACAK

MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem 26 Haziran’da son bulacak ve okullarda karne heyecanı yaşanacak. Uzun bir sürenin ardından Kurban Bayramı’da okulların açık olduğu tarihe denk gelecek. Kurban Bayramı tatili, normal şartlarda arefe günüyle beraber 4.5 gün tatil oluyor. Bayram süresinin idari izinle artırılması durumunda 9 güne kadar uzatılması gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek.

