AB’den çocuklara dijital koruma hamlesi: Yaş doğrulama uygulaması hazır

KİMLİK GÖSTERİLECEK, KİMLİK BİLGİSİ PAYLAŞILMAYACAK

Yeni sistem hem mobil cihazlarda hem de bilgisayarlarda çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanıcılar, pasaport ya da kimlik kartı yükleyerek yaşlarını doğrulayacak. Ancak burada dikkat çeken nokta şu: Süreç anonim işleyecek.

Yani platformlar, kullanıcının kimliğini doğrudan görmeyecek. Sadece yaş bilgisini alabilecek. Von der Leyen de sistemi anlatırken bunu günlük hayattan bir örnekle açıkladı. Çevrim içi yaş kontrolünün, mağazada alkol satın alırken yapılan kimlik kontrolüne benzediğini ifade etti.