Engellilere yönelik ÖTV indirimiyle beraber alınabilecek sıfır araçlar liste liste belli oldu. 4A, 4B, 4C emeklileri ise Meclis’e sunulan kanun teklifinde son durumu mercek altına aldı. Kadim Durmaz tarafından hazırlanarak TBMM gündemine getirilen emeklilere yönelik kanun teklifinin detayları belli oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yer alan teklifi 4B Bağ-Kur emeklilerini kapsarken 4A ve 4C emeklileri kapsam dışında kaldı. ÖTV istisnası sağlanan emeklilerin ticari amaçla araç almasını önlemek için 5 yıl boyunca araçların devredilmemesi yer aldı. Yüzde 40 engellilere sağlanan ÖTV muafiyetinde araç alımlarında üst limit 2. 873.972 TL olarak belirlenmişti. Peki Emeklilere ÖTV indirimi çıktı mı? ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, kanun teklifinin detayları…

HABERİN ÖZETİ 4A, 4B, 4C Emeklilere ÖTV’siz araç kabul edildi mi, ne zaman yasalaşacak? ÖTV’siz alınabilecek araçlar Engellilere yönelik ÖTV indirimi ve emeklilere yönelik planlanan ÖTV düzenlemesinin son durumu hakkında bilgi veren haberde, teklifin mevcut durumu ve kimleri kapsadığı detaylandırılmıştır. Engellilere yönelik yüzde 40 ÖTV muafiyeti kapsamında araç alımlarında üst limit 2.873.972 TL olarak belirlenmiştir. TBMM'ye sunulan emeklilere yönelik kanun teklifi, yalnızca 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanları ve 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emeklileri kapsamaktadır. SSK (4/1‑a) emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) bu düzenlemenin dışında kalmıştır. Teklifin yürürlüğe girmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçip milletvekillerinin oylamasıyla kabul edilmesi gerekmektedir. ÖTV istisnasıyla alınabilecek araçlar arasında Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon bulunmaktadır. ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen Fiat marka araçlar arasında Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross ve Fiat Ulysse modelleri yer almaktadır. Renault'da ise Duster, Megane ve Clio modelleri ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilmektedir.

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ SON DURUM

Emekliye ÖTV istisnasını sağlayayacak kanun teklifi geçtiğimiz Mart ayının sonunda Meclis’e sunulmuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak kanun teklifi henüz oylamaya sunulmadı. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sadece yüzde 40 engellileri kapsıyor.

İlerleyen günlerde emeklilere yönelik ÖTV indirimini sağlayan teklifin Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtikten sonra milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Oy çoğunluğuyla kabul edilmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇTAN KİMLER YARARLANACAK?



Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:

- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,

- 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle beraber sağlık raporuyla beraber yüzde 40 engeli bulunan ve ehliyet sahibi olamayacağına karar verilenlere ÖTV istisnası sağlandı.

En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.

Fıat marka araç kapsamında bugün bayilere gidildiğinde ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Ulysse modelleri kapsama giriyor.

Renault'da Duster, Megane ve Clio model araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor.