Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

4A, 4B, 4C Emeklilere ÖTV’siz araç kabul edildi mi, ne zaman yasalaşacak? ÖTV’siz alınabilecek araçlar

Emeklilere ÖTV indirimi için gözler Meclis’e çevrildi. 4A, 4B, 4C emeklilerini heyecanlandıran kanun teklifi CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz tarafından taslak olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu. Engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ortopedik engellilerin ÖTV’den muaf tutulmasına yönelik kanun teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli ÖTV indirimine ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclise sunulan kanun teklifinde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılması ve şartları sağlayan emeklilere ÖTV istisnası sağlanması yer aldı. Peki Emeklilere ÖTV’siz araç yasalaştı mı, ne zaman çıkacak? İşte, ÖTV’siz alınabilecek araçlar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 10:01

Engellilere yönelik ÖTV indirimiyle beraber alınabilecek sıfır araçlar liste liste belli oldu. 4A, 4B, 4C emeklileri ise Meclis’e sunulan kanun teklifinde son durumu mercek altına aldı. Kadim Durmaz tarafından hazırlanarak TBMM gündemine getirilen emeklilere yönelik kanun teklifinin detayları belli oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yer alan teklifi 4B Bağ-Kur emeklilerini kapsarken 4A ve 4C emeklileri kapsam dışında kaldı. ÖTV istisnası sağlanan emeklilerin ticari amaçla araç almasını önlemek için 5 yıl boyunca araçların devredilmemesi yer aldı. Yüzde 40 engellilere sağlanan ÖTV muafiyetinde araç alımlarında üst limit 2. 873.972 TL olarak belirlenmişti. Peki Emeklilere çıktı mı? ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, kanun teklifinin detayları…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.
Engellilere yönelik ÖTV indirimi ve emeklilere yönelik planlanan ÖTV düzenlemesinin son durumu hakkında bilgi veren haberde, teklifin mevcut durumu ve kimleri kapsadığı detaylandırılmıştır.
Engellilere yönelik yüzde 40 ÖTV muafiyeti kapsamında araç alımlarında üst limit 2.873.972 TL olarak belirlenmiştir.
TBMM'ye sunulan emeklilere yönelik kanun teklifi, yalnızca 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanları ve 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emeklileri kapsamaktadır.
SSK (4/1‑a) emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) bu düzenlemenin dışında kalmıştır.
Teklifin yürürlüğe girmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçip milletvekillerinin oylamasıyla kabul edilmesi gerekmektedir.
ÖTV istisnasıyla alınabilecek araçlar arasında Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon bulunmaktadır.
ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen Fiat marka araçlar arasında Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross ve Fiat Ulysse modelleri yer almaktadır.
Renault'da ise Duster, Megane ve Clio modelleri ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ SON DURUM

Emekliye ÖTV istisnasını sağlayayacak kanun teklifi geçtiğimiz Mart ayının sonunda Meclis’e sunulmuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak kanun teklifi henüz oylamaya sunulmadı. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sadece yüzde 40 engellileri kapsıyor.

İlerleyen günlerde emeklilere yönelik ÖTV indirimini sağlayan teklifin Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtikten sonra milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Oy çoğunluğuyla kabul edilmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇTAN KİMLER YARARLANACAK?


Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:

- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,

- 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle beraber sağlık raporuyla beraber yüzde 40 engeli bulunan ve ehliyet sahibi olamayacağına karar verilenlere ÖTV istisnası sağlandı.

En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.

Fıat marka araç kapsamında bugün bayilere gidildiğinde ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Ulysse modelleri kapsama giriyor.

Renault'da Duster, Megane ve Clio model araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor.

ETİKETLER
#sıfır araç
#ötv indirimi
#Engelli Araç
#Bağ-kur Emeklisi
#Emekli Araç
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.